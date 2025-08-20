Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине
Россия выступает за то, чтобы разрабатываемые Британией, Францией и Германией коллективные гарантии безопасности по Украине были действительно надежными, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, Москва поддерживает инициативу создания таких гарантий, но считает, что они должны быть эффективными и обеспечивать безопасность всех сторон, передает ТАСС.
В ходе совместной пресс-конференции вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади выразил надежду, что встреча президентов России и США на Аляске поможет политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.
«Мы приветствовали проведение встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Надеемся, что кризису будет найдено политико-дипломатическое решение», – заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.
Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал безъядерный и нейтральный статус Украины лучшей гарантией безопасности.