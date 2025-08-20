Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене виз
Лавров и глава МИД Иордании ас-Сафади подписали соглашение об отмене виз
Глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Айман ас-Сафади подписали соглашение о взаимной отмене виз.
Сергей Лавров и Айман ас-Сафади подписали соглашение об освобождении туристов от визовых требований, передает ТАСС.
Документ предусматривает, что граждане России и Иордании смогут находиться без визы на территории друг друга до 30 дней.
Суммарный срок пребывания по новому соглашению не должен превышать 90 дней в течение одного года. Соглашение направлено на развитие туризма и укрепление связей между странами.
Ранее совет министров Иордании одобрил соглашение об отмене виз с Россией.
В МИД России заявили, что визит ас-Сафади в Москву поможет укрепить партнерские отношения между странами и активизировать совместные усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.