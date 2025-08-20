Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.0 комментариев
Нарушенное атакой БПЛА электроснабжение в Запорожской области восстановили
Балицкий сообщил о восстановлении энергоснабжения Запорожской области
Подача электроэнергии на всей территории Запорожской области была полностью восстановлена после перебоев, вызванных атакой дронов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Восстановление электроснабжения по всей территории Запорожской области завершено, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, энергетики справились с задачей в оперативно.
Ранее бригады энергетиков вышли на восстановительные работы в Запорожской области после полного отключения электроснабжения из-за атаки дронов ВСУ. Ранее Балицкий сообщил о полном отключении электроснабжения в регионе.