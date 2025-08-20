Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Константинов назвал признание Крыма российским примером решения конфликтов
Глава парламента Константинов: Признание российским Крыма пойдет на пользу миру
Признание российского статуса Крыма будет полезно всему миру, и станет опытом бескровного решения территориальных конфликтов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Признание российского статуса Крыма принесет пользу всему миру, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА «Новости».
По его словам, опыт Крыма показал возможность бескровного решения территориальных конфликтов, что может служить примером для других стран, где подобные споры продолжаются.
Константинов отметил, что трактовка статуса полуострова не допускает выражения о «возвращении Крыма Украине», так как, по его мнению, полуостров никогда не принадлежал Украине по праву.
«В Вашингтоне все это начинают осознавать. Возможно, такое осознание посетит даже Владимира Зеленского», – отметил Константинов.
Напомним, Крым стал российским в марте 2014 года после референдума, на котором более 96% жителей поддержали это решение. Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией, а многие западные государства поддерживают позицию Киева. Российские власти не раз подчеркивали, что жители Крыма реализовали право на самоопределение, а вопрос принадлежности полуострова, по словам Владимира Путина, является окончательно закрытым.
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает невозможным возврат Крыма и вступление Украины в НАТО.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев напомнил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции.