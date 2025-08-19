Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев – важнее любого Берлина. Его нужно брать, но с учетом роли и значимости – настойчиво, но нежно.0 комментариев
В Москве появилась улица имени Героя России генерал-лейтенанта Кириллова
В Москве в Нижегородском районе появилась улица, названная в честь Героя России, Героя Труда России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в результате теракта.
В Москве появилась улица, названная в честь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Героя России и Героя Труда России, который в прошлом году погиб в результате теракта, передает ТАСС.
Новая улица расположена в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа Москвы.
На церемонии открытия начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев подчеркнул вклад Кириллова в безопасность России. По словам Ртищева, под руководством генерала огромная работа была проведена в целях недопущения обвинения Российской Федерации в химических атаках в Сирийской Арабской Республике.
«Он очень многое сделал в непростые времена пандемии, когда под его руководством была создана и применена новая вакцина от коронавируса COVID-19», – отметил Ртищев.
На мероприятии присутствовали родственники Кириллова, его сослуживцы, а также представители оборонной промышленности.
Ранее следствие завершило расследование дела о взрыве мощностью 500 г в тротиловом эквиваленте, в результате которого погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник.
Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил звезду Героя России вдове погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова.