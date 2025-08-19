В Москве появилась улица имени Героя России генерал-лейтенанта Кириллова

Tекст: Вера Басилая

В Москве появилась улица, названная в честь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Героя России и Героя Труда России, который в прошлом году погиб в результате теракта, передает ТАСС.

Новая улица расположена в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа Москвы.

На церемонии открытия начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев подчеркнул вклад Кириллова в безопасность России. По словам Ртищева, под руководством генерала огромная работа была проведена в целях недопущения обвинения Российской Федерации в химических атаках в Сирийской Арабской Республике.

«Он очень многое сделал в непростые времена пандемии, когда под его руководством была создана и применена новая вакцина от коронавируса COVID-19», – отметил Ртищев.

На мероприятии присутствовали родственники Кириллова, его сослуживцы, а также представители оборонной промышленности.

Ранее следствие завершило расследование дела о взрыве мощностью 500 г в тротиловом эквиваленте, в результате которого погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник.

Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил звезду Героя России вдове погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова.