Уиткофф сообщил о планах США обсудить вопрос территорий на встрече с Зеленским

Американский спецпосланник Стивен Уиткоф заявил о намерении обсудить возможный обмен территориями между Россией и Украиной на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вашингтон планирует обсудить вопрос обмена территориями между Россией и Украиной на встрече с Владимиром Зеленским в понедельник, передает ТАСС. Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил об этом в эфире телеканала CNN.
«Основной вопрос для урегулирования украинского конфликта – это вопрос обмена территориями. Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро», – заявил Уиткофф.
Как уточнил спецпосланник, США рассчитывают, что обсуждение поможет приблизить урегулирование ситуации и достичь мирного соглашения в обозримом будущем.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Мерц подтвердил свое участие в этой встрече.
Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.
Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.