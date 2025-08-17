Уиткофф сообщил о планах США обсудить вопрос территорий на встрече с Зеленским

Спецпосланник США Уиткофф сообщил о планах обсудить вопрос территорий с Зеленским

Tекст: Ольга Иванова

Вашингтон планирует обсудить вопрос обмена территориями между Россией и Украиной на встрече с Владимиром Зеленским в понедельник, передает ТАСС. Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил об этом в эфире телеканала CNN.

«Основной вопрос для урегулирования украинского конфликта – это вопрос обмена территориями. Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро», – заявил Уиткофф.

Как уточнил спецпосланник, США рассчитывают, что обсуждение поможет приблизить урегулирование ситуации и достичь мирного соглашения в обозримом будущем.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Мерц подтвердил свое участие в этой встрече.

Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.

Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.