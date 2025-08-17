Фон дер Ляйен и Зеленский объявили срочную пресс-конференцию в Брюсселе

Tекст: Вера Басилая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский объявили о проведении экстренной совместной пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС. Мероприятие назначено на 14:30 по местному времени (15:30 мск) и, как отмечается, приурочено к саммиту России и США в Анкоридже.

По данным пресс-службы Еврокомиссии, Зеленский прибыл в Брюссель специально для встречи с фон дер Ляйен и участия в телеконференции «коалиции желающих». Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила на платформе X, что вместе с Зеленским планирует принять участие в онлайн-мероприятии, посвященном поддержке Украины.

Визит Зеленского в столицу Бельгии не был отражен в официальных планах Еврокомиссии до утра воскресенья.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Мерц подтвердил свое участие в этой встрече.

Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.

Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.