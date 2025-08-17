Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.0 комментариев
Фон дер Ляйен и Зеленский объявили срочную пресс-конференцию в Брюсселе
В воскресенье Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в совместной пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен, не запланированной ранее в графике Еврокомиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский объявили о проведении экстренной совместной пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС. Мероприятие назначено на 14:30 по местному времени (15:30 мск) и, как отмечается, приурочено к саммиту России и США в Анкоридже.
По данным пресс-службы Еврокомиссии, Зеленский прибыл в Брюссель специально для встречи с фон дер Ляйен и участия в телеконференции «коалиции желающих». Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила на платформе X, что вместе с Зеленским планирует принять участие в онлайн-мероприятии, посвященном поддержке Украины.
Визит Зеленского в столицу Бельгии не был отражен в официальных планах Еврокомиссии до утра воскресенья.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Мерц подтвердил свое участие в этой встрече.
Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.
Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.