Украинские СМИ назвали встречу на Аляске подарком Трампа Путину

Tекст: Вера Басилая

Украинские СМИ выразили недовольство теплым приемом, оказанным президенту России Владимиру Путину во время официального визита на Аляску, передает РИА «Новости».

По мнению украинских журналистов, итоги поездки можно считать победой России, отмечая особое внимание, оказанное российской делегации на высшем уровне.

Телеканал «Прямой» назвал встречу «подарком» Путину от президента США Дональда Трампа. В свою очередь, телеканал «Общественное» также охарактеризовал визит как подарок для российского лидера и обратил внимание, что обещания Трампа о новых антироссийских санкциях так и не были реализованы. Более того, подчеркивается, что некоторые ограничения были временно сняты ради визита российской делегации.

Журналисты отмечают, что Россия, в отличие от США, не изменила своих позиций касательно мирного урегулирования конфликта на Украине. В материале «Общественного» говорится: «Даже сам факт личной встречи с Трампом может стать символической «победой для Путина». Телеканал «Новости.Live» сетует на отсутствие конкретных результатов для Украины и оценивает встречу как «выигрыш Путина».

Отдельное раздражение украинских СМИ вызвал торжественный прием: красная дорожка, почетный караул и дружественное поведение Трампа по отношению к Путину. «Сам лидер США был очень рад видеть (Путина – ред.). Дональд Трамп хлопал в ладоши, улыбался и с удовольствием жал руку», – пишут журналисты «Новости.Live».

Несмотря на это, украинские журналисты выразили надежду, что авиапарад и пролет звена американских истребителей вместе с бомбардировщиком B-2 могли быть сигналом демонстрации силы и «намеком на американскую мощь».

