    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту
    США выбрали слоган встречи Путина и Трампа на Аляске
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске
    Путин и Трамп уехали на переговоры в одном автомобиле (видео)
    Песков назвал сопровождающих Путина на переговорах с Трампом
    Белый дом сообщил о новом формате встречи Путина и Трампа
    Песков назвал вероятную продолжительность переговоров Путина и Трампа
    Американист оценил состав делегации США на переговорах с Россией
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    15 августа 2025, 21:56 • Новости дня

    Западные СМИ подсказали Украине восемь уязвимостей России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные аналитики определили восемь объектов в России, удары по которым, по их мнению, могут изменить ход боевых действий на Украине, сообщает польский портал Defence24.

    Западные аналитики перечислили восемь ключевых целей на территории России, по которым, по их мнению, Киев может нанести удары для получения преимущества, передает Lenta.ru. Об этом говорится в исследовании, опубликованном польским порталом Defence24. Согласно публикации, удары по этим объектам якобы позволили бы ослабить военный потенциал России и изменить ситуацию на фронте.

    Среди целей аналитики называют шлюзы № 8 и № 9 Волго-Донского канала, которые являются важными транспортными узлами, связывающими Каспийское, Азовское и Черное моря. Эксперты отмечают, что разрушение этих объектов может спровоцировать экологический кризис в Каспийском регионе и нарушить торговое сообщение между Россией и Ираном. В качестве другой значимой цели называется завод по производству беспилотников «Герань» под Елабугой, а также возможная атака на Нижнекамскую ГЭС, снабжающую этот завод энергией.

    Также в список попали переходы Маньчжурия – Забайкальск и Суйфыньхэ – Пограничный, через которые проходит 90% всей сухопутной торговли между Китаем и Россией. Среди стратегических объектов выделяются мосты через Керченский и Чонгарский проливы, соединяющие Крым с остальной частью России, а также железнодорожные узлы Западного военного округа – главного маршрута снабжения российских войск на Украине.

    Кроме того, в публикации отмечается строящаяся база Черноморского флота в Очамчире (Абхазия), позиции российских войск в Приднестровье и базы Тихоокеанского флота во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Большом Камне. Эксперты считают, что удары по этим объектам могут отвлечь ресурсы России от спецоперации на Украине.

    «Точечные удары по ключевым узлам, таким как железнодорожные мосты, шлюзы каналов, объекты по производству беспилотников и базы логистики, могут нанести непропорционально больший ущерб, чем традиционные дорогостоящие наземные операции, сопряженные с высокими военными потерями», – говорится в исследовании. Авторы материала подчеркивают, что подобные действия могут увеличить политические издержки для Москвы и создать условия для выхода из тупика на фронте.

    Ранее Вооруженные силы России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

    ФСБ сообщила о срыве выпуска украинских ракет «Сапсан».

    Ракеты «Сапсан» могли поражать цели на расстоянии 500-750 км, включая Москву, Минск, Витебск, Калугу, Тулу, Владимир и другие города России и Белоруссии.

    15 августа 2025, 19:34 • Новости дня
    Российские военные начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Военные России окружили 70% Красноармейска (украинское название – Покровск) и используют новую тактику «черепашек-ниндзя» против ВСУ.

    Российские бойцы начали использовать новую тактику против ВСУ в Красноармейске, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Тактика получила неофициальное название «черепашки-ниндзя»: военнослужащие России укрываются в коллекторах, на деревьях, выходя на операции лишь ночью для атаки против ВСУ.

    Российские войска окружили 70% города и постепенно продвигаются внутрь с окраин. Благодаря такой тактике украинские военные не могут точно определить численность российских групп в Красноармейске.

    ВСУ сохраняют лишь одну трассу для перемещений – М-3 к селу Гришино, остальные дороги находятся под огневым контролем российской армии.

    Ранее сообщалось, что российские военные меняют цели дронов, если обнаруживают мирных жителей в Красноармейске, чтобы обеспечить их безопасность.

    Вооруженные силы России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.

    Транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    15 августа 2025, 16:38 • Новости дня
    Трамп исключил вступление Украины в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент допустил вариант предоставления гарантий безопасности Украине совместно с европейскими странами, но исключил возможность ее вступления в НАТО.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, однако вариант присоединения Киева к НАТО он исключил, передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Возможно. Вместе с Европой и другими странами», отвечая на вопрос о перспективах предоставления гарантий безопасности. Он подчеркнул, что эти меры поддержки не предусматривают членство Украины в НАТО, поскольку, по его словам, «определенные вещи не произойдут».

    Об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета, направляясь в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил о возможности сокращения американских войск в Европе. Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности без включения в НАТО. Американский лидер также выразил обеспокоенность, что участие Владимира Зеленского в саммите с Россией на Аляске 15 августа может сорвать переговоры по украинскому урегулированию.

    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    15 августа 2025, 09:51 • Новости дня
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    @ Михаил Андроник/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР российские силы поразили пункт управления беспилотниками и уничтожили до взвода бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), сообщило Минобороны.

    Российские военные южной группировки уничтожили взвод боевиков 12-й бригады Нацгвардии Украины (входит в «Азов») и пункт управления дронами в районе Клебан-Быка, позиции противника вскрыли с помощью разведки, указало ведомство, передает ТАСС.

    Его позиции поразили огнем 152-мм гаубицы «Мста-Б» и FPV-дронами.

    В результате операции были уничтожены два блиндажа с личным составом и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Общие потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА.

    Напомним, в Краматорске в ДНР уничтожили медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    15 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Производитель «Роллтона» отверг обвинения в финансировании ВСУ

    Выпускающая «Роллтон» компания «Маревен фуд сэнтрал» опровергла причастность к финансированию ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Фирма, выпускающая популярные бренды «Роллтон» и Bigbon, выступила с заявлением о полном соблюдении российского законодательства и непричастности к поддержке ВСУ.

    Компания «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергла сообщения о переводе средств на военные цели, передает ТАСС.

    Пресс-служба заявила, что производитель «Роллтона» и Bigbon осуществляет деятельность исключительно в рамках гражданского бизнеса и в полном соответствии с законодательством России.

    «Компания ООО «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. Мы уже направили официальный запрос в адрес инициаторов заявлений с просьбой предоставить факты. Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации», – говорится в официальном заявлении компании.

    В компании также отметили, что открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию для подтверждения прозрачности своей деятельности. Поводом для комментария стала информация о намерении «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» проверить Mareven Food Holdings Limited на предмет возможного финансирования ВСУ, которую ранее опубликовал Telegram-канал Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять предприятий алкогольной отрасли, ранее принадлежавших украинской компании «Баядера», планируют выставить на приватизацию после их изъятия за финансирование ВСУ.

    Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen заявил, что не передавал ВСУ свою продукцию и понес значительный репутационный ущерб из-за появления на Украине поддельной продукции.


    15 августа 2025, 16:53 • Новости дня
    Эксперт: Судьба Зеленского зависит от итогов встречи Путина и Трампа

    Политолог Лизан: США намерены заставить Зеленского подчиняться решениям саммита на Аляске

    Эксперт: Судьба Зеленского зависит от итогов встречи Путина и Трампа
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Информационная кампания, развязанная США в отношении Владимира Зеленского, свидетельствует о желании Белого дома обеспечить контроль над действиями украинского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Госдеп США опубликовал данные о нарушении прав человека на Украине, а Financial Times раскрыла новые детали противостояния Зеленского с НАБУ.

    «Еще в начале недели я рассказывал газете ВЗГЛЯД о том, что информационная кампания против Владимира Зеленского, запущенная турецким изданием Aydinlik, будет постепенно расширяться. Так оно и вышло: к критике действующего украинского руководства подключились Госдеп и Financial Times – одна из ведущих газет западного мира», – напоминает политолог Иван Лизан.

    «Скорость, с которой Вашингтон продолжает процесс развенчания культа личности «борца за демократию», значительно возросла. Скорее всего, изначальные планы Белого дома были скорректированы встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. От исхода их диалога, собственно, во многом и зависит судьба Зеленского», – акцентирует собеседник.

    «Первые материалы Aydinlik были опубликованы в конце июля. Тогда о диалоге в формате тет-а-тет на уровне высшего руководства России и США не было и речи. То есть изначальная цель кампании была в оказании давления на Зеленского из-за его намерений вырваться из-под контроля Запада в части коррупции, что особенно сильно проявилось в рамках его противостояния с НАБУ и САП», – уточнил эксперт.

    «Но теперь, когда встреча президентов РФ и США согласована, задачи давления на власти Украины несколько скорректировались. К игре подключился Госдеп: критика ведомства призвана показать Киеву, что Вашингтон готов идти в ва-банк в рамках попыток «приструнить» отбившегося от рук Зеленского», – поясняет он.

    «То есть до вчерашнего «героя» хотят донести простую мысль: вне зависимости от того, какие решения по Украине согласуют Путин и Трамп, он должен будет им подчиниться. Если же он не проявит сговорчивости в ближайшее время – информационная кампания продолжится, причем ее масштабы резко возрастут», – рассуждает собеседник.

    «Думаю, что потенциально она может стать и поводом к началу более решительных действий со стороны Белого дома. НАБУ – американский инструмент контроля над положением дел в Киеве. Вполне возможно, что бюро рано или поздно использует материалы, опубликованные в западных СМИ, для задержания кого-либо из ближайшего круга Зеленского», – заключил Лизан.

    Ранее Госдеп США сообщил о выявлении случаев ограничения работы СМИ, а также незаконных задержаний и пыток граждан на Украине. Все статистические данные о происшествиях подобного рода дипведомство представило в отчете о соблюдении прав человека в республике за 2024 год. Отмечается, что с начала спецоперации свобода слова подверглась значительному давлению со стороны правительства.

    В частности, в документе подчеркивается, что «некоторые эксперты и журналисты-расследователи, публично критиковавшие власть, были исключены из национальных новостных программ, а иногда даже подвергались негативным кампаниям в социальных сетях, к которым были привлечены и проправительственные каналы».

    При этом Госдеп сообщает, что в отношении некоторых журналистов власти открыто инициировали преследования. В частности, дипведомство вспоминает преследование Юрия Николова, в чьих материалах порицалась коррумпированность руководства страны. На репортера было совершено нападение, а на дверь его квартиры была прибита надпись «предатель».

    Еще одним случаем гонений стала резонансная история с чилийско-американским кинорежиссером Гонсало Лирой, который был арестован по обвинению в «оправдании военных действий России». Находясь в тюрьме, он испытывал значительные проблемы со здоровьем. В январе 2024 года задержанный скончался из-за «врачебной халатности».

    Кроме того, издание Financial Times сообщило, что Зеленский начал «охоту» на НАБУ из-за расследования в отношении экс-вице-премьера Алексея Чернышова. Газета отмечает, что в уголовные дела «были втянут» многие люди, тесно связанные с украинскими властями, что и спровоцировало Киев на жесткие действия в отношении антикоррупционных ведомств.

    Напомни, в начале недели турецкое издание Aydinlik писало о том, что окружение Зеленского ежемесячно переводит 50 млн долларов на счета компаний в ОАЭ. До этого газета также публиковала резонансные материалы о деятельности СБУ на территории Турции.

    15 августа 2025, 02:23 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    @ Главное управление МЧС по Курской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Курске после атаки украинского беспилотника на многоэтажный дом начался пожар, погибла женщина, пострадали еще шесть человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Бесчеловечные преступления украинских нацистов», – заявил Хинштейн в Telegram.

    По его словам, ночью в Железнодорожном районе Курска беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом, вызвав пожар на четырех верхних этажах здания.

    Одна женщина погибла, еще шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. «Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления», – заявил Хинштейн.

    В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы и пожарные, ликвидирующие огонь. Утром запланирован подомовой обход для фиксации всех повреждений, будет организована помощь в восстановлении поврежденного жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о ранении трех человек в результате атак украинских беспилотников на Рыльский и Глушковский районы.

    15 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Над Россией уничтожили 53 украинских дрона за ночь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 53 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Курской областью уничтожили 13 дронов, 11 – над Ростовской, семь – над Самарской, шесть – над Белгородской, пять – над Орловской, четыре – над Брянской, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, четыре дрона ликвидировали над Воронежской областью, по одному над Саратовской областью и над Калмыкией, и также один уничтожили над акваторией Азовского моря.

    Ранее ВС России пресекли попытку атаки дронов на Бердянск и Мелитополь.

    Также в Самарской области средства ПВО сбили 13 дронов.

    До этого при атаке беспилотника в Белгородской области пострадал мирный житель.

    15 августа 2025, 09:08 • Новости дня
    В Красноармейске бабушка с иконой выбежала к российскому дрону

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Красноармейске (укр. название – Покровск) местная жительница с иконой вышла навстречу российскому беспилотнику, чтобы указать на присутствие мирных людей в районе боевых действий, сообщил разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Король».

    Российский беспилотник вел наблюдение за районом, где была замечена православная молельня, пояснил «Король» РИА «Новости».

    Во время осмотра из здания выбежала пожилая женщина с иконой в руках, операторы дрона расценили это как сигнал о присутствии мирных жителей. «Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», – сказал собеседник.

    По словам разведчика, после просмотра записей стало понятно, что женщина специально показывала икону, чтобы привлечь внимание операторов дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В мае в Часовом Яре российские бойцы провели срочную эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах, где заканчиваются вода и продукты.

    В марте в ходе эвакуации в Часовом Яре российские военнослужащие отвлекали огонь противника на себя, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть опасную зону.

    В апреле военнослужащие группировки «Восток» эвакуировали из-под обстрелов ВСУ четверых жителей Константинополя в ДНР.

    15 августа 2025, 07:10 • Новости дня
    Мирошник: Зеленский не может подписывать соглашения из-за своего статуса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский не сможет оформить итоговые договоренности по Украине из-за истекших полномочий и отсутствия легитимности, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Зеленский как лидер Украины – как он себя называет – неприемлем. Он не может ничего подписать, потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек», – сказал Мирошник ТАСС.

    Дипломат добавил, что подпись Зеленского на международных соглашениях будет считаться ничтожной для всех сторон переговоров.

    Это обстоятельство может стать причиной для оспаривания любых договоренностей, подписанных от имени Украины Зеленским. Присутствие Зеленского на переговорах становится неинтересным, если только его полномочия не будут подтверждены новыми выборами.

    Мирошник также добавил, что проведение каких-либо избирательных процедур на Украине невозможно до окончания военного положения.

    Возможные же выборы на украинской территории сравнимы с выборами «в концлагере», поскольку там отсутствует политическая альтернатива, и запад может свободно влиять на допущенную к политической борьбе оппозицию.

    Ранее Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    Информационные агентства сообщали, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может быть в Европе или на Ближнем Востоке.

    Кроме того, американская пресса писала, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи Трампа, Путина и Зеленского.

    15 августа 2025, 05:22 • Новости дня
    Британская газета Telegraph призвала признать поражение Украины

    Обозреватель Telegraph Джейкобс: Украина проиграла войну с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Украина потерпела поражение в конфликте с Россией, Великобритании следует признать, что он фактически завершен, заявила обозреватель Daily Telegraph Шерелл Джейкобс.

    Джейкобс в колонке для Daily Telegraph подчеркнула необходимость «отбросить возмущение, эмоции, самообман и взглянуть фактам в лицо». «В рамках того, что, возможно, войдет в историю как крупнейший провал западной внешней политики XXI века, Украина проиграла войну с Россией», – приводит ее слова ТАСС.

    По мнению Джейкобс, конфликт закончится «скорее раньше, чем позже», и произойдет это на выгодных для России условиях. В своей статье она добавила, что Британии следует признать, что конфликт на Украине «фактически завершен».

    Она связала сложившуюся ситуацию с изменением позиции США и отсутствием достаточных инвестиций Европы в собственную оборону. В связи с этим Джейкобс отметила, что реакция Европы носит лицемерный характер.

    В заключение она призвала Лондон готовиться к еще более масштабному конфликту в будущем, подчеркнув, что мир становится все более опасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия отказалась от идеи разместить 30-тысячный контингент на Украине и теперь разрабатывает план по созданию «сил поддержки» после завершения боевых действий. В резиденции Чивнинг-хаус под Лондоном прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    15 августа 2025, 01:45 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 20 зданий

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 20 зданий, а также припаркованные рядом автомобили, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Осмотрел место атаки БПЛА в Ростове. Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Слюсарь сообщил, что оперативная комиссия устанавливает сумму ущерба, уже поступило 175 заявлений от жителей.

    По его словам, люди интересуются сроками возвращения в свои квартиры и возможностями компенсации убытков. Он подчеркнул: «Делаем все, чтобы быстро помочь людям». Слюсарь добавил, что на месте работает мобильный пункт полиции.

    Глава региона также посетил больницу, где встретился с пострадавшей во время происшествия девочкой Машей. Слюсарь рассказал, что Маша мечтает попасть на Кремлевскую елку, пообещал исполнить ее желание и пожелал ей скорейшего выздоровления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Слюсарь сообщил, что в ходе атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек. В городе ввели режим ЧС после атаки.

    15 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    В ВСУ зафиксировали сильное падение морали

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные все больше деморализуются из-за продвижения ВС России в Запорожской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Продвижение российской армии все больше деморализует украинских боевиков, сказал собеседник ТАСС.

    К российскому продвижению добавляются такие факторы, как большие потери и кратно выросшие случаи самовольного оставления части.

    Это сильно сказывается на боеспособности ВСУ и помогает продвигаться российским силам.

    Ранее сообщалось, что при освобождении Яблоновки в ДНР российской стороне добровольно сдался в плен российским войскам до взвода солдат ВСУ.

    Участник СВО Евгений Рассказов сообщал, что у боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) наблюдается паника.

    15 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Кнайсль: Лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Евросоюза не участвуют в переговорах по урегулированию украинского кризиса, несмотря на значительные вложения, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Европейские государства разочарованы своим отсутствием в процессе урегулирования ситуации на Украине, сказала Кнайсль в беседе с РИА «Новости».

    ЕС вложил значительные средства в поддержку киевского режима, но не имеет весомой роли в переговорах.

    «Европейцы разочарованы, потому что они много вложили в эту войну. Они хотят вложить еще больше, но у них нет роли (в переговорах)», – пояснила политик.

    Европейские страны в последний момент организовали онлайн-совещание, чтобы выразить свою позицию США, хотя в Вашингтоне о ней и так знают.

    Кнайсль подчеркнула, что конфликт на Украине во многом стал результатом действий стран ЕС и бывшего президента США Джо Байдена, однако сейчас европейские лидеры остаются в стороне, а их не воспринимают всерьез ни в России, ни в США.

    По словам эксперта, отсутствие четкой иерархии в Евросоюзе мешает единому представлению на возможных переговорах. Кнайсль отметила, что неясно, кто может говорить от имени ЕС: руководство Еврокомиссии, Париж, Берлин или другие.

    Ранее Кнайсль заявляла, что действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на переговорах с президентом США Дональдом Трампом могут повлечь юридические последствия.

    15 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Трамп готов обсудить с Путиным территориальные вопросы между Россией и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует на встрече с Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.

    Трамп сообщил, что намерен во время встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной как одну из мер для достижения мира. По словам Трампа, окончательное решение по данному вопросу должны будут принять Москва и Киев, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что не собирается вести переговоры за Украину, а хочет лишь организовать переговоры между сторонами конфликта. Он подчеркнул, что предоставит Украине возможность принять собственное решение, выразив уверенность, что это решение будет правильным.

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Вашингтоне подчеркнул важность обсуждения гарантий безопасности и территориальных вопросов для урегулирования конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    МИД России заявил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции.

    15 августа 2025, 19:59 • Новости дня
    В Петербурге решили провести состязания по перехвату БПЛА

    В Петербурге впервые пройдут соревнования по обнаружению и подавлению беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Северной столице впервые проведут масштабные состязания, где лучшие специалисты покажут навыки обнаружения и перехвата дронов с использованием современных комплексов РЭБ.

    В Петербурге впервые проведут соревнования по обнаружению и подавлению беспилотников, передает Фонтанка. Соглашение о проведении мероприятий подписали Технопарк Санкт-Петербурга и производитель детекторов дронов «Булат» на Международном Форуме «Беспилотные системы».

    На состязания пригласят команды из разных регионов России. Участники продемонстрируют навыки в перехвате БПЛА и действии в реальных условиях, а также отработают различные сценарии применения комплексов радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, будут организованы открытые испытания дронов против систем обнаружения и подавления.

    В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле отметили: «Соревнования объединят талантливую молодежь, технологических партнеров и заказчиков, стимулируя развитие отечественных решений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на XIII Международном молодежном промышленном форуме в Тульской области представили комплекс «Радон-О», который способен обнаруживать и подавлять беспилотники на значительных расстояниях.

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, которые могут подавлять спутники Starlink, в числе которых есть комплексы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    В России разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, которая позволяет реконфигурировать защитные зоны.

  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации