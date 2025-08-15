Трамп пригрозил ужесточением санкций против России из-за Украины

Трамп пообещал жесткие санкции России при отсутствии договора по Украине

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением жестких экономических санкций против России в случае, если не будет достигнута договоренность по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС. Как отметил Трамп, его администрация готова к серьезным мерам и рассмотрит этот вариант в случае отсутствия прогресса на переговорах.

В беседе с журналистами он заявил, что его действия связаны не с личными интересами, а с желанием спасти жизни людей.

«Я делаю это не ради себя, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочел сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней», – заявил Трамп журналистам.

Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляску, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Трамп перед вылетом на Аляску публиковал пост со словами «ставки высоки». Он выразил уверенность в согласии Путина и Зеленского на мир.

Белый дом заявил, что Трамп ориентирован на дипломатическое решение конфликта, предпочитая переговоры вместо усиления давления на Москву с помощью новых ограничительных мер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам саммита на Аляске не планируется подписывать какие-либо документы.

