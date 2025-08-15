В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Белый дом опубликовал состав делегации США на саммите на Аляске
В состав делегации США вошли госсекретарь Рубио и директор ЦРУ Рэтклифф
В делегацию, сопровождающую Дональда Трампа на встречу с Владимиром Путиным в Анкоридже, вошли глава Госдепа Марко Рубио, главы Минфина и Минторга Скотт Бессент и Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщил Белый дом.
Белый дом сообщил, что в поездке также примут участие шеф протокола США Моника Кроули, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, ее заместители Джеймс Блэр, Бо Харрисон и Дэн Скавино, а также директор по коммуникациям, секретарь и помощник американского президента Стивен Чун, Кэролайн Левитт и Ник Луна.
В состав делегации вошел спичрайтер Трампа Росс Уортингтон и ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски.
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.
