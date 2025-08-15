В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Минобороны показало видео освобождения Александрограда
Министерство обороны России в пятницу опубликовало видеозапись, на которой запечатлены боевые действия, в результате которых освободили Александроград в Донецкой народной республике.
На видео запечатлены действия бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.
В ролике демонстрируются кадры поражения беспилотниками различной техники, бронированных автомобилей, блиндажей. Также в конце видео заметен военнослужащий ВС России с российским триколором в населенном пункте.
Министерство указало, что особую роль в ходе штурма сыграли операторы дронов. Они вели разведку с воздуха, уничтожали технику и личный состав украинской армии.
В пятницу ВС России освободили Александроград в Донецкой народной республике (ДНР). До этого российская армия установила контроль над Искрой и Щербиновкой в том же регионе. Днем ранее были освобождены Суворово и Никаноровка в ДНР.
Кроме того, российские войска освободили Луначарское в ДНР.