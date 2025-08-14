  • Новость часаПри беспорядках в Сербии пострадали 16 полицейских
    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала
    Минпросвещения подготовило расписание уроков со сниженной нагрузкой на школьников
    Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»
    Сидевшему 9 мая рядом с Путиным и Си ветерану исполнилось 100 лет
    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути
    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова
    Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи
    Глава МИД Британии признался в незаконной рыбалке с вице-президентом США
    Почему через Telegram и WhatsApp в России станет сложнее дозвониться?
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    23 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    14 августа 2025, 02:17

    Суд в Петербурге запретил распространение пяти песен «Ленинграда» среди детей

    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пять песен группы «Ленинград» запрещены для распространения среди несовершеннолетних, сообщает Василеостровский районный суд Петербурга.

    В список вошли композиции «Кандидат», «Н<…>Е», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ». Суд вынес решение о запрете еще в октябре 2024 года, однако широкое внимание к нему привлекли только сейчас, передает РИА «Новости».

    Инициатором ограничения выступила Маргарита Павлова, которая в период работы сенатором обратилась с соответствующим заявлением в прокуратуру района.

    Как указано в решении, эксперты установили, что в этих песнях есть признаки «нарушения действующего законодательства в виде признаки побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат заксобрания Петербурга Дмитрий Панов в 2022 году заявил, что стоит рассмотреть вопрос о лишении Сергея Шнурова почетной возможности называться петербуржцем.

    В 2019 году в отношении организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону – ООО «Медиашоу» – возбудили административное дело из-за нецензурной лексики на мероприятии.

    13 августа 2025, 14:15
    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США

    МИД: Территориальное устройство России закреплено в Конституции

    @ vk.com/mid

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация на переговорах в США намерена действовать в рамках национальных интересов, а территориальное устройство страны закреплено в Конституции, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

    По словам Фадеева, российская делегация на переговорах, которые пройдут на Аляске, будет руководствоваться исключительно национальными интересами, передает ТАСС.

    Он отметил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции, и этим «все сказано».

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    55 комментариев

    Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий. Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.

    CNN проинформировал о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (13)
    13 августа 2025, 15:16
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    @ Максим Блохин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп обвинил журналистов в предвзятости и дискредитации любых его договоренностей с Россией, приведя в пример гипотетическую ситуацию с Москвой и Ленинградом.

    «Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно... Fake News сказали бы, что я заключил плохую сделку!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что журналисты часто ссылаются на «уволенных неудачников и действительно тупых людей, таких как Джон Болтон».

    Трамп процитировал высказывание Болтона о том, что «несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, Путин уже победил». Трамп эмоционально спросил: «Что это вообще такое?»

    Трамп подчеркнул, что «Fake News работают сверхурочно», чтобы очернить его, и назвал представителей СМИ «больными и нечестными людьми». По мнению Трампа, они руководствуются ненавистью к своей стране и занимаются распространением ложных новостей о коррупции. Президент США также заявил о полной уверенности в себе и своих успехах. «Мы побеждаем во всем», – подчеркнул он.

    В 1987 году Трамп побывал в Москве, откуда отправился в Ленинград, где посетил Петергоф и сфотографировался на Дворцовой площади вместе со своей второй женой Иваной Зельничковой.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    Комментарии (12)
    13 августа 2025, 17:17
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 16:09
    Звонки через Telegram и WhatsApp в России станут менее стабильными

    Звонки через Telegram и WhatsApp в России станут менее стабильными
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мессенджерах Telegram и WhatsApp на территории России вводится частичное ограничение звонков для борьбы с телефонными мошенниками.

    Об этом заявили в Роскомнадзоре, передает ТАСС. По сообщению ведомства, данное решение принято на основании информации правоохранительных структур и многочисленных жалоб граждан. Отмечается, что зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в последнее время стали ключевыми каналами для совершения телефонного мошенничества, вымогательства средств, а также вовлечения граждан России в диверсионные и террористические активности. Многократные обращения к администрациям этих сервисов с требованием принять меры по предотвращению подобных преступлений остались без ответа.

    В связи с этим, опираясь на материалы, предоставленные правоохранительными органами, принято решение о введении частичных ограничений на совершение звонков через данные иностранные приложения. Остальные их функции продолжают работать без изменений.

    В ведомстве отметили, что работа по пресечению преступной активности в сфере связи ведется планомерно. С начала 2024 года функционирует система «Антифрод», блокирующая вызовы с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских мобильных операторов. Из-за этого большинство подобных незаконных звонков переместилось в зарубежные мессенджеры, которые отказываются обеспечивать должный уровень защиты пользователей и общества в целом.

    МВД России сообщало, что наибольшее число преступлений с использованием соцсетей фиксируется в популярных зарубежных мессенджерах Telegram и WhatsApp.

    Комментарии (76)
    13 августа 2025, 07:03
    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день

    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгрия не заинтересована в дестабилизации на украинской территории, хотя может развалить киевский режим за один день, поскольку Украина зависит от венгерских энергоресурсов, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    «Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа», – заявил Орбан в интервью порталу Patriota, передает РИА «Новости».

    По его словам, в случае аварии Украина может встать, однако при этом Киев все равно ведет себя неуважительно по отношению к Будапешту.

    При этом украинское руководство знает, что Венгрии не нужен подрыв украинской безопасности, так как это приведет к росту террористической угрозы и ухудшению положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

    Орбан заявил, что Венгрии нужна стабильная и функционирующая Украина.

    Вместе с тем Будапешт не желает находиться в одном союзе с Киевом и не поддерживает членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО, так как это приведет к постоянным конфликтам интересов и негативно скажется на Венгрии.

    До этого Орбан говорил, что киевский режим уже не способен самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Также венгерский премьер призывал провести саммит ведущих стран ЕС с Россией. Кроме того, он отказывался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине.

    Комментарии (5)
    13 августа 2025, 12:44
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску

    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине. Поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о готовящейся видеоконференции Европы и США по Украине.

    «Полагаю, Трамп согласился на разговор с европейскими союзниками для того, чтобы показать: он все же готов с ними посоветоваться. Впрочем, это еще и сигнал о том, что вопрос украинской экономики в будущем будет переложен на плечи европейцев: Британии, Германии и Франции. Но сам глава Белого дома хочет выйти из игры и больше за это не платить», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Эксперт также обращает внимание на то, что лидеры Европы не были приглашены на Аляску. «Это исключительно саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Даже Владимира Зеленского туда не приглашают», – акцентировал он.

    «Что касается самих европейцев, то их тактика тоже предельно ясна: они хотят предотвратить мир на Украине. Там понимают, что заключение договора возможно только если Киев лишится части территорий, а Лондон, Париж и Берлин не могут этого допустить. Поэтому они будут крутиться, вертеться, делать все, чтобы надавить на Трампа, вплоть до попыток предотвратить его поездку на Аляску», – рассуждает аналитик.

    «Дело в том, что приобретение Россией новых территорий европейцами расценивается как слом европейской архитектуры безопасности. Для США это не так, а для Европы – да. Более того, еще с 1991-го года основным страхом для ЕС является мысль о том, что будет восстановлена Российская империя. А новые земли воспринимаются ими как начало этого процесса», – заключил Рар.

    В среду европейские союзники США намерены провести видеоконференцию с президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times. Во встрече, посвященной Украине и организованной канцлером Фридрихом Мерцем, примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем. Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров. Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети,

    заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике.

    Комментарии (9)
    13 августа 2025, 06:56
    В МВД перечислили кодовые фразы курьеров-мошенников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Курьеры, работающие на мошенников, часто используют заранее заученные «кодовые фразы», такие как «все по инструкции» или «проверка безопасности», чтобы обмануть жертв, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

    Курьеры, работающие на мошенников, часто применяют заранее подготовленные «кодовые фразы», чтобы убедить жертву в своей легитимности, передает ТАСС. Примеры таких фраз включают «я от сотрудника банка», «выходите, я подъехал», «все по инструкции», «не сообщайте никому». Такие формулировки могут указывать на участие в преступной схеме, пояснили в пресс-центре МВД РФ.

    Мошенники также инструктируют курьеров использовать дополнительные условные слова, например, «проверка безопасности» или «конфиденциально». В некоторых случаях для получения денег или ценностей курьеру сообщается специальный пароль, который затем передается жертве. Пароли устанавливаются организаторами преступной деятельности и могут быть разными.

    В МВД советуют при подозрении на мошенничество сразу прекратить контакт с курьером, не передавать ему деньги или документы, а также постараться запомнить его приметы, транспорт и номер телефона и немедленно сообщить данные в полицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники разработали двухэтапную схему обмана с использованием ссылки на сайт Роскомнадзора. МВД предупредило о появлении новой мошеннической схемы на популярных площадках объявлений. Банк ВТБ заявил о росте числа случаев мошенничества при покупке авиабилетов.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 09:58
    Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Прославленный полковник КГБ СССР Владимир Зайцев, руководивший задержаниями агентов США, умер на 78-м году жизни, сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    О смерти Владимира Зайцева сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в своем Telegram-канале .

    Легендарный полковник КГБ СССР, прослуживший в системе госбезопасности более 20 лет, был известен как «гроза шпионов» за успешные операции по задержанию агентов США.

    Зайцев начал службу в органах госбезопасности в 1972 году. С 1982-го по февраль 1992 года он занимал руководящие должности в Группе «А» Седьмого управления КГБ СССР, участвовал в операциях по освобождению заложников, в том числе в Тбилиси в 1983 году, когда был освобожден захваченный террористами лайнер.

    Он руководил командой, задержавшей целый ряд шпионов и предателей в середине 1980-х годов. Также Зайцев участвовал в боевых командировках в Афганистане, был мастером спорта СССР по трем видам спорта и неоднократным чемпионом центрального аппарата КГБ по восточным единоборствам.

    После выхода в отставку Зайцев работал помощником председателя правительства России по силовому блоку с 2000 по 2004 год. Он возглавлял Фонд поддержки антитеррористических подразделений «Антитеррор» и занимал пост вице-президента Международной ассоциации «Альфа».

    Личный вклад Зайцева отмечен орденами Красного Знамени, Красной Звезды, наградой «За личное мужество», а также многими медалями.

    Комментарии (6)
    13 августа 2025, 20:59
    Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»

    Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский тяжелый танк Объект 279, разработанный в конце 1950-х годов и известный как «танк Апокалипсиса», отличался уникальной конструкцией, включая четыре гусеницы и броню, ослабляющую воздействие ядерного взрыва, рассказали в концерне «Уралвагонзавод».

    Эта машина стала настоящим триумфом инженеров ВНИИТрансмаш, подчеркивается в публикации в Telegram-канале УВЗ. «Это не просто машина, а это триумф инженеров ВНИИТрансмаш. Четыре гусеницы, корпус-«летающее крыло» – такого не строил никто! Шедевр, определивший лицо советской бронетехники», – говорится в сообщении.

    Танк отличался уникальной конструкцией: четыре гусеницы и корпус в форме «летающего крыла» позволяли ему с легкостью преодолевать бездорожье, болота и завалы. Броня была разработана специально для того, чтобы гасить ударную волну ядерного взрыва, и стала технологическим прорывом своего времени.

    Опытный образец Объекта 279 построили в 1959 году, масса машины составила 59,2 тонны. Танк вооружили нарезной пушкой М65 калибра 130 миллиметров и крупнокалиберным пулеметом. Благодаря необычной форме корпуса удалось добиться минимального заброневого объема – всего 11,4 кубических метра.

    В настоящее время единственный построенный экземпляр этого танка хранится в техническом центре парка «Патриот» в Кубинке. Машина до сих пор считается одной из самых необычных разработок советской военной промышленности.

    Ранее в США оценили советский танк для ядерной войны.

    Комментарии (3)
    13 августа 2025, 16:32
    Прокурор потребовал восемь лет колонии и штраф 99 млн рублей блогеру Варламову
    @ Владимир Барабанов/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В суде рассмотрели дело блогера Ильи Варламова, обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии, и огласили позицию обвинения по наказанию.

    Прокурор потребовал приговорить блогера Илью Варламова, признанного в России иноагентом, к восьми годам лишения свободы и назначить штраф в размере 99 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Дело связано с обвинениями в распространении фейковых сведений о российской армии. Суд заслушал позицию прокуратуры, согласно которой Варламов, по версии следствия, опубликовал недостоверную информацию в публичном пространстве.

    Приговор по делу блогера будет оглашен после завершения судебных прений и изучения материалов дела. Варламов свою вину не признал, подчеркнув, что его публикации основывались на открытых источниках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд отказал блогеру Илье Варламову* в пересмотре его статуса иноагента. Банковские счета Варламова* арестованы по решению Мещанского суда Москвы. Столичная прокуратура предъявила блогеру заочные обвинения в уклонении от обязанностей иноагента и распространении заведомо ложной информации о ВС России.

    Комментарии (9)
    13 августа 2025, 09:45
    Китай ввел санкции против двух европейских банков

    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай принял решение ограничить работу двух финансовых учреждений ЕС UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в ответ на новые антироссийские санкции.

    Министерство коммерции КНР объявило о введении санкций против двух финансовых организаций Европейского союза, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается, что данная мера стала ответом на антироссийские рестрикции, введенные ЕС. Под ограничения попали UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.

    Согласно заявлению, контрмеры направлены на защиту законных интересов Китая. В министерстве добавили, что Пекин оставляет за собой право вводить аналогичные шаги против других компаний, поддерживающих антироссийские меры.

    Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.

    Евросоюз рассматривал возможность введения новых ограничительных мер против Китая из-за подозрений в поставках деталей для беспилотников России.

    Глава КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций.

    Комментарии (5)
    13 августа 2025, 08:35
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные России заняли позиции на западных окраинах Колодезей, после чего украинские подразделения отступили за пределы населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Колодези в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что армия России заняла позиции на западных окраинах села, после чего «подразделения вооруженных формирований Украины были выдавлены за пределы Колодезей». По его словам, на данный момент боевые столкновения происходят за пределами населенного пункта. Марочко уточнил, что российские военнослужащие продолжают зачистку окрестностей села параллельно с боями за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о продвижении армии России у Колодезей в ДНР. Российские силы ранее заняли часть поселка Колодези.

    В июне Россия отразила атаки ВСУ у Зеленой Долины и Колодезей.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 06:19
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская противоракетная система «Золотой купол» получит спутниковый и наземные уровни, включая ракетные поля в разных штатах и лазерные комплексы, сообщило агентство Reuters.

    Американская противоракетная система «Золотой купол», о которой ранее объявил Дональд Трамп, будет включать четыре уровня защиты: один спутниковый и три наземных, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. В космосе разместят датчики и наведение для раннего предупреждения о запусках и отслеживания вражеских ракет, а также для координации противоракетной обороны. Три наземных уровня предполагают размещение ракет-перехватчиков, сеть радаров и, вероятно, использование лазерных технологий.

    Проект предусматривает развертывание на основной территории США, в Аляске и на Гавайях одиннадцати батарей малого радиуса действия. Кроме того, планируется создание на Среднем Западе нового ракетного поля для перспективных перехватчиков, которые разрабатывает Lockheed Martin. Ожидается, что система будет полностью развернута к 2028 году.

    Однако, как отмечает агентство, по ряду ключевых параметров – количеству пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных баз – сохраняется неопределенность. По словам Трампа, Соединённые Штаты готовы выделить на проект около 175 млрд долларов, а завершить его строительство планируется менее чем за три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    Комментарии (18)
    13 августа 2025, 12:02
    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день

    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день
    @ SADAK SOUICI/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев критически зависит от Венгрии по вопросам газа и электричества. Будапешт использует этот фактор для давления на Брюссель в рамках отстаивания своих политических и энергетических интересов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил «привести Украину к распаду за один день».

    «Украина получает от Венгрии и Словакии около половины перетока электроэнергии. Раньше эта зависимость была еще сильнее, но сейчас Киев улучшил ситуацию с маневровыми мощностями и газовыми электростанциями, которые дают в совокупности примерно 900 мВт. Остальную часть украинская сторона получает от Румынии и Польши», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «Если переток электричества со стороны Венгрии прекратится, то украинские власти снова введут многочасовые отключения для населения, а сами будут просить Еврокомиссию надавить на венгерскую сторону. С газом ситуация еще хуже – тут зависимость Киева от Будапешта и Братиславы критическая. Она колеблется в диапазоне от 50% до почти 100%. На Украине сейчас минимальная за 12 лет наполненность подземных хранилищ», – продолжил он.

    Тем не менее аналитик сомневается, что Орбан в координации со словацким коллегой Робертом Фицо всерьез намерен прекратить поступление на Украину электричества и газа. «Будапешт не будет настолько сильно ссориться с Брюсселем. Он хочет лишь предупредить евробюрократию о том, что не надо снова вставать на сторону Киева, как это было, когда украинская сторона перекрыла переток нефти в Венгрию. Кроме того, заявление Орбана может являться и предупреждением Киеву, чтобы украинские военные не били по мощностям и инфраструктуре, касающимся венгерских интересов», – заключил Лизан.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан указал на зависимость Киева от венгерских энергоресурсов: электричества и газа. «Мы могли бы привести Украину к распаду за один день, но это не в наших интересах. Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет», – подчеркнул он.

    По словам политика, Будапешт поддерживает стабилизацию ситуации на Украине, поскольку ее ухудшение грозит ростом терроризма и утяжелением жизни венгров в Закарпатье. Венгрия выступает против членства Украины в ЕС и НАТО, так как это приведет к конфликту интересов, добавил политик. При этом Киев использует неуважительную риторику в отношении венгерских властей, посетовал Орбан.

    Он также осудил недавнее совместное заявление стран ЕС, в котором подтверждается углубление интеграции Киева с Брюсселем и говорится, что Украина должна сама выбирать свое будущее – в контексте намеченной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Мы ведем себя так, как будто это противостояние будет бесконечным. Но украинцы уже проиграли, а Россия выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, это признает, и к чему это приведет», – сказал Орбан.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Украину нецивилизованной страной, осудив действия Киева в связи с гибелью закарпатского венгра, подвергнутого насильственной мобилизации и избиению. Украинцам не стоит рассчитывать на членство в Евросоюзе, заявил дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана, но по происхождению это все равно по большей части российское топливо.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 20:25
    Следователи раскрыли изнасилование ребенка в Москве в 1977 году

    Tекст: Евгения Караваева

    В Москве завершено расследование дела о преступлении, совершенном в лесопарке на Иваньковском шоссе почти полвека назад.

    Обвиняемого в изнасиловании девочки, совершенном в 1977 году, удалось установить спустя десятилетия, дело направлено в суд, сообщает СК Москвы в Telegram.

    По версии следствия, 28 мая 1977 года на северо-западе столицы в лесопарке на Иваньковском шоссе обвиняемый изнасиловал девочку и скрылся. В тот момент жертва не могла опознать преступника из-за возраста.

    Однако в наше время материалы дела были вновь детально изучены, а также проведены современные виды судебных экспертиз. В результате оперативникам удалось доказать причастность мужчины 1960 года рождения к совершенному преступлению. Ему официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    Собранная доказательная база позволила завершить расследование и передать материалы в суд для рассмотрения по существу. Следствие выяснило, что обвиняемый уже был ранее судим за аналогичное преступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уроженец одной из бывших республик СССР, отбывающий пожизненный срок, оказался причастен к убийству школьницы в Петербурге в 2007 году.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 22:20
    Взрыв произошел в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Сумы зафиксирован третий по счету взрыв за сутки, сообщили украинские СМИ.

    В Сумской области Украины на данный момент объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье произошло несколько взрывов. В Изюме в Харьковской области Украины накануне также зафиксировали взрывы.

    Комментарии (0)
    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Польша депортирует из страны 57 украинцев за беспорядки на концерте рэпера Макса Коржа, так как во время его выступления на трибунах появился бандеровский красно-черный флаг. На этом фоне премьер страны Дональд Туск заявил, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу и использует для этого «местных идиотов». Однако, по мнению экспертов, отношения поляков и украинцев исторически всегда были крайне конфликтными. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации