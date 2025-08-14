Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.23 комментария
Суд в Петербурге запретил распространение пяти песен «Ленинграда» среди детей
Пять песен группы «Ленинград» запрещены для распространения среди несовершеннолетних, сообщает Василеостровский районный суд Петербурга.
В список вошли композиции «Кандидат», «Н<…>Е», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ». Суд вынес решение о запрете еще в октябре 2024 года, однако широкое внимание к нему привлекли только сейчас, передает РИА «Новости».
Инициатором ограничения выступила Маргарита Павлова, которая в период работы сенатором обратилась с соответствующим заявлением в прокуратуру района.
Как указано в решении, эксперты установили, что в этих песнях есть признаки «нарушения действующего законодательства в виде признаки побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних».
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат заксобрания Петербурга Дмитрий Панов в 2022 году заявил, что стоит рассмотреть вопрос о лишении Сергея Шнурова почетной возможности называться петербуржцем.
В 2019 году в отношении организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону – ООО «Медиашоу» – возбудили административное дело из-за нецензурной лексики на мероприятии.