Из-за мата на концерте группы «Ленинград» возбудили дело

В отношении организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону – ООО «Медиашоу» – возбудили административное дело из-за нецензурной лексики на мероприятии, говорится в ответе управления минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

По данным окружного минкульта, перед концертом поступили жалобы граждан, связанные с использованием группой «Ленинград» ненормативной лексики во время публичных выступлений, передает РИА «Новости».

Полицейские также попросили провести с организаторами и группой профилактическую работу.

4 сентября минкульт направил ООО «Медиашоу», организующему концерт «Ленинграда», предостережение.

Однако на концерте все равно исполнялись песни, содержащие мат.

«В связи с установлением факта публичного исполнения на сцене произведений, содержащих нецензурную брань, группой «Ленинград» в отношении организатора концерта – ООО «Медиашоу» составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.26 КоАП РФ, который направлен в суд», – говорится в документе.

Данная статья («Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия») предусматривает штраф для юридических лиц от 40 до 50 тыс. рублей.

Концерт группы «Ленинград» состоялся на стадионе «Ростов Арена» 13 сентября.

Ранее сообщалось, что на лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова подали заявление в полицию из-за нецензурной брани.

Напомним, Шнуров предлагал отказаться от запрета нецензурной лексики для эффективной борьбы с матом.