Шнуров предложил способ борьбы с матом

Музыкант и член Общественного совета комитета Госдумы по культуре Сергей Шнуров предложил отказаться от запрета нецензурной лексики для эффективной борьбы с матом.

«Как показывает практика, ни в коем случае нельзя бороться с матом. Как только начинают бороться с матом, на улицах становится один мат. [Надо] замалчивать: вот нет проблемы такой, кто-то матюгнулся – а вы делаете вид, что нет», – пояснил свою позицию Шнуров, передает ТАСС.

По его словам, в США и в остальном мире не существует табуированной лексики.

«Просто в один момент разрешили, и всем стало неинтересно», – сказал музыкант.

Шнуров добавил, что мат является неотъемлемой частью русского языка, и «какие законы не принимались бы – он всегда будет в русском языке».