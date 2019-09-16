На Шнурова подали заявление в полицию

Специалист правового отдела управления Минкультуры России по ЮФО обратилась с заявлением в полицию на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

По информации «РЕН ТВ», причиной для обращения в правоохранительные органы стала нецензурная брань.

Заявитель отметила, что во время концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону Шнуров матерился в присутствии 46 тыс. человек.

Ранее Шнуров предлагал отказаться от запрета нецензурной лексики для эффективной борьбы с матом.