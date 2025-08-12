  • Новость часаРоссийские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    Религиовед: Запрещенная книга ДУМ РФ романтизирует террористов Кавказа
    Вассерман оценил планы изменить подход к домашнему заданию в школах
    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР
    ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
    Лидеры Бразилии и Китая обсудили протекционизм США
    Захарова заявила о планах Запада монополизировать искусственный интеллект
    Стало известно о ежемесячных переводах окружением Зеленского крупных сумм денег в ОАЭ
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.

    13 комментариев
    12 августа 2025, 13:05 • Новости дня

    Арестован подозреваемый в убийстве главы Федерации ММА Республики Алтай

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заключен под стражу мужчина, которого подозревают в убийстве президента Федерации ММА Республики Алтай Алексея Каблукова, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    В отношении 74-летнего жителя Усть-Коксинского района возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее источник сообщал, что в ходе свадебного застолья на Алтае во время конфликта погиб президент Федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков.

    После этого в отношении 74-летнего местного жителя завели уголовное дело по статье «Убийство».

    До этого в Махачкале напали на бойца MMA Тимура Хизриева.

    11 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Уехавшая из России актриса Шалаева призналась в работе таксисткой во Франции
    Уехавшая из России актриса Шалаева призналась в работе таксисткой во Франции
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса и режиссер Мария Шалаева рассказала о том, что после переезда во Францию из России вынуждена трудиться таксисткой в Париже.

    Уехавшая из России актриса и режиссер Мария Шалаева пожаловалась на трудности жизни за границей, сообщает RT.

    По словам Шалаевой, сейчас она вынуждена работать таксисткой в Париже, чтобы обеспечивать себя. Ранее артистка завляла, что не испытывает никаких проблем после отъезда.

    Мария Шалаева переехала из России во Францию в 2022 году. Она известна по ролям в фильмах «Без границ» и «Русалка», за последний получила награды «Кинотавр» и «Ника».

    Ранее в Тбилисском русском драматическом театре отменили спектакль «Исцеление» с участием Чулпан Хаматовой. В прошлом году актрису Чулпан Хаматову, уехавшую из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили.

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал, что многие покинувшие страну после начала СВО хотят вернуться, но не знают порядка возвращения.

    Комментарии (26)
    11 августа 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером.

    Трамп рассказал, что беседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном еще в период президентства Джо Байдена. По словам Трампа, Орбан высказал мнение, что поражение России в конфликте на Украине невозможно, поскольку Россия не сдается и традиционно выходит победителем из войн, передает ТАСС.

    Трамп передал слова Орбана о том, что Россия «отстояла свою страну и свою жизнь, ведя войны». На вопрос Трампа о возможности победы Украины Орбан, по его словам, ответил с удивлением, подчеркнув размеры России и ее историческую стойкость.

    «Мой друг сказал, что Россия крепкая, потому что продолжает биться. Они [русские] победили Гитлера, мы его тоже победили, они еще победили Наполеона», - сказал Трамп.

    В завершение своего рассказа Трамп процитировал Орбана: «Китай побеждает в торговле, а Россия – в войне». Разговор, по словам экс-президента США, прошел с человеком, «который находится в регионе и знает обе страны очень хорошо».

    Ранее Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (12)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке

    Военный аналитик Онуфриенко: Шостка как цель для ВС России является крупным производственным центром

    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шостка является крупным производственным центром, где расположены заводы по производству пороха, электродетонаторов, химических реактивов. Задача России на данный момент – выбить эти мощности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные нанесли ряд ударов по объектам на террии этого города в Сумской области.

    «В Шостке расположено множество промзон оборонного характера. Именно на местных предприятиях начинался выпуск выстрела к подствольным гранатометам, там же расположен Шосткинский пороховой завод «Звезда» и Шосткинский завод химических реактивов. Когда-то там производили фотопленку, однако потом производство было свернуто. При этом станки и оборудование до сих пор имеется», – перечисляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.  

    Также на территории населенного пункта находится завод «Импульс» – единственное на подконтрольной ВСУ территории предприятие по выпуску электродетонаторов. «Другими словами, этот небольшой город в Сумской области, по сути, является крупным производственным центром», – объясняет спикер.

    «При этом город долгое время не попадал в зону боевых действий. С одной стороны, это привело к тому, что противник не пытался превратить его в укрепрайон. Но с другой стороны – там есть немало защитных сооружений ввиду обилия промзон», – добавляет эксперт.

    Он также указал, что ранее российские войска наносили удары по заводу «Импульс». «Но надо понимать, что территории там большие, поэтому, когда выясняется, что еще не все добили, удары периодически повторяются», – поясняет аналитик.

    Вместе с тем, Шостка имеет значение не только с точки зрения промышленности, но и с точки зрения создания зоны безопасности вдоль российской границы.  «Поэтому главная задача есть, – это выбить производство в Шостке. Но, повторюсь, это будет очень непросто. Тем более, что у противника в населенном пункте есть некоторое количество средств ПВО. Впрочем, противовоздушная оборона у ВСУ дырявая, и Шостка в этом смысле – не исключение», – заключил Онуфриенко.

    В понедельник в населенных пунктах Сумы и Шостка были нанесены удары по транспортным и логистическим объектам, что затруднило поставки военной техники для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке – ключевым транспортным и логистическим узлам на севере – направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов».

    В пятницу также сообщалось об ударах по Шостке. Тогда Лебедев указывал: «Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина – координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва...».

    Кроме того, в конце июля, среди прочего, удары снова пришлись по Шостке. Тогда же была информация о повреждении в населенном пункте объекта инфраструктуры.

    Примечательно, что в середине июня Лебедев рассказывал об уничтожении в районе города распределительного пункта подразделений ВСУ и базы иностранных наемников, что нарушило переброску резервов и боеприпасов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 00:26 • Новости дня
    На Украине подтвердили прорыв российских войск на 11 км под Добропольем
    На Украине подтвердили прорыв российских войск на 11 км под Добропольем
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России расширили контроль над территориями восточнее Доброполья в ДНР, заняли ключевые населенные пункты и закрепляются на новых позициях.

    Продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска зафиксировано, передает украинское издание «Страна». Сообщается о прорыве обороны ВСУ в районе Доброполья на глубину свыше 11 километров. Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что  в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    Комментарии (3)
    11 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    Актер «Полицейского с Рублевки» записал видео в связи с рецидивом рака

    Актер Роман Попов сообщил о рецидиве рака мозга спустя семь лет

    Актер «Полицейского с Рублевки» записал видео в связи с рецидивом рака
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Исполнитель одной из главных ролей в популярном сериале «Полицейский с Рублевки» рассказал об осложнениях после возвращения тяжелого заболевания и о частичной потере зрения.

    О рецидиве рака головного мозга спустя семь лет рассказал актер Роман Попов, передает РИА «Новости». На видео в своем Telegram-канале он сообщил: «В 2018 году меня посетил, к счастью, с дружественным визитом, диагноз – рак головного мозга. В 2019 году, не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров, я смог победить этот диагноз. Но случился рецидив – вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями».

    Попов уточнил, что практически полностью потерял зрение: правый глаз не видит совсем, а левый – частично. Он отметил, что на данный момент нуждается в постоянной помощи, поскольку не может самостоятельно передвигаться и питаться.

    Актер выразил надежду вернуться к работе в кино уже в ближайшие месяцы и подчеркнул, что его поддерживают друзья и близкие люди.

    В августе 2021 года Романа Попова госпитализировали прямо со съемок. В середине июня 2025 года актер после слухов о проблемах со здоровьем сообщил, что у него все хорошо.

    Комментарии (6)
    12 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    Оборонявшие приграничье и районы Кубани от ВСУ получили право на статус ветерана

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство расширило список территорий, оборона которых от атак украинских формирований теперь дает право получить статус ветерана боевых действий, включая Крым, Севастополь и районы Кубани.

    Перечень территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции, был расширен правительством, передает ТАСС.

    В список вошли Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская, Курская области, Темрюкский район, города Анапа, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края, а также Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

    Теперь участники обороны этих регионов от атак украинских формирований могут получить статус ветерана боевых действий. В первую очередь это касается военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и добровольцев, отражавших украинские нападения на указанные территории.

    Согласно апрельскому закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, защита от нападений на Курскую область уже давала право на ветеранский статус. Теперь это право распространено и на защитников других приграничных и кубанских районов.

    Для получивших инвалидность при защите этих территорий предусмотрено право на статус инвалида боевых действий.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, участвовавшим в выполнении задач спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их вхождения в состав России.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 20:37 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    По словам Трампа, он хорошо ладит с Зеленским, но не согласен с его действиями в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС. «Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было», – заявил он.

    Трамп заявил, что его беспокоят слова Зеленского о необходимости одобрения территориальных изменений в соответствии с украинской Конституцией. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить, но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», – сказал президент США.

    Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 20:46 • Новости дня
    Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России

    Эксперты РОЦИТ раскрыли новые схемы автомошенников с дипфейками и подделкой писем

    Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владельцы автомобилей в России становятся жертвами все более изощренных мошеннических схем, включая фальшивые письма, звонки и цифровые автоподставы.

    Эксперты РОЦИТ рассказали о новых приемах мошенников, которые все чаще используют цифровые технологии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Злоумышленники рассылают поддельные письма от ГИБДД, где используют реальные персональные данные владельцев и предлагают оплатить штраф или задолженность. В письмах содержатся вредоносные ссылки, переход по которым может привести к краже данных банковских карт или установке программ для слежки и доступа к личной информации.

    В Петербурге зафиксирован случай, когда пенсионерка лишилась 800 тыс. рублей, поверив телефонному звонку с сообщением о ДТП с ее дочерью. Женщина лично передала деньги мошеннице, поверив в срочность ситуации. Следствие установило, что звонок был частью сложной схемы психологического давления.

    С развитием искусственного интеллекта мошенники начали использовать дипфейки: создаются видео- и аудиозаписи, имитирующие сотрудников ГАИ или страховых компаний. Такие «сотрудники» могут убеждать установить вредоносные приложения или перевести деньги якобы за оформление страхового полиса. В дальнейшем преступники смогут взламывать умные транспортные системы, получать данные о маршрутах и блокировать двери авто.

    Эксперты советуют проверять все уведомления только через официальные сайты и приложения. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, передавать деньги и устанавливать программы по требованию незнакомцев. При общении с «сотрудниками» по телефону рекомендуется самостоятельно перезванивать в организацию по официальному номеру.

    Комментарии (3)
    11 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

    В Петербурге запретили иностранцам работать в сфере курьерской доставки

    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете найма иностранных граждан в курьерских службах города.

    Постановление, подписанное Бегловым, вносит изменения в существующий документ от 28 июля 2025 года и расширяет список сфер, где работодателям запрещено нанимать иностранных граждан на основании патентов, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

    Помимо ранее введенных ограничений для такси, теперь запрет распространяется и на курьерские услуги, включая доставку еды, курьерскую деятельность с использованием транспорта и прочие аналогичные услуги.

    Власти отмечают, что новые меры направлены на борьбу с теневым трудоустройством, повышение качества и безопасности услуг, а также на создание дополнительных рабочих мест для россиян, в том числе для молодежи и студентов. Для адаптации бизнеса предусмотрен переходный период продолжительностью три месяца, чтобы компании могли скорректировать кадровую политику и соответствовать новым требованиям законодательства.

    Ранее Минтруд запретил наем мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка.

    Комментарии (19)
    11 августа 2025, 20:29 • Новости дня
    Актера Щербакова госпитализировали после падения
    Актера Щербакова госпитализировали после падения
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер Борис Щербакова госпитализировали с переломом шейки бедра. О случившемся сообщил сын актера Василий.

    По словам Василия, его отец получил травму после несчастного случая в быту. «Упал на ровном месте», – рассказал Василий, передает телеканал «Звезда».

    Напомним, 7 декабря жена Щербакова сообщила, что он находится в больнице с ушибом и легким повреждением скулы. Сын также уточнял, что повреждения носят в основном косметический характер, и его отец скоро поправится.

    Его сын Василий добавил, что Щербаков выздоравливает после операции, а слухи о его пневмонии не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бориса Щербакова перевели из НИИ Склифосовского в другую клинику, после чего он был прооперирован в связи с проблемами со здоровьем. Ранее актер сам рассказал о своем состоянии после сердечного приступа, подчеркнув важность своевременной медицинской помощи.

    Комментарии (3)
    11 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Взрыв произошел на заводе US Steel в США

    При взрыве на заводе US Steel в США пострадали несколько человек

    Взрыв произошел на заводе US Steel в США
    @ ABC Affiliate WTAE/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на предприятии US Steel в Клэртоне, штат Пенсильвания, несколько сотрудников получили травмы, сообщил телеканал CBS News.

    Взрыв на предприятии американской компании US Steel в городе Клэртоне произошел около 11:00 по местному времени, передает ТАСС.

    В результате происшествия несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Подробности о характере их ранений пока не уточняются.

    Сообщается, что региональные службы экстренного реагирования прибыли к месту происшествия сразу после первых сигналов о случившемся. На данный момент спасатели продолжают работать на территории завода.

    Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что все необходимые силы и средства задействованы для оказания помощи пострадавшим.

    Ранее на западе США взрыв разрушил здание завода Northrop Grumman, который производит ракетные двигатели.

    На юге Британии загорелся завод исторических автомобилей.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства с 2026 года

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом.

    Документ предписывает, чтобы с 1 января 2026 года поставки для нужд Вооруженных сил России включали только вещи, произведенные российскими организациями с производственными мощностями на территории страны, передает ТАСС.

    Согласно указу, к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    Ранее Путин внес изменения в ношение военной формы в России.

    В прошлом году Министерство обороны предложило изменения в форму офицеров ВМФ, включая черные тужурки и пилотки.

    Комментарии (12)
    11 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном

    Баку и Ереван отказались от территориальных претензий и применения силы

    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Азербайджана впервые обнародовало текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном.

    Проект документа состоит из 17 пунктов и был опубликован на официальном сайте ведомства, передает ТАСС. В соглашении указано, что Азербайджан и Армения отказываются от каких-либо территориальных претензий друг к другу. Отмечается, что стороны обязуются не использовать силу против друг друга.

    В проекте также говорится, что на границе между Азербайджаном и Арменией не будет находиться военных формирований третьих стран. Делимитация государственной границы будет проведена на основе отдельного двустороннего соглашения.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

    Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

    Комментарии (5)
    12 августа 2025, 00:47 • Новости дня
    Стало известно о ежемесячных переводах 50 млн долларов окружением Зеленского в ОАЭ

    Турецкая газета Aydinlik раскрыла ежемесячные переводы окружения Зеленского в ОАЭ

    Стало известно о ежемесячных переводах 50 млн долларов окружением Зеленского в ОАЭ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкое издание Aydinlik сообщило, что соратники Владимира Зеленского ежемесячно отправляют крупные суммы на счета компаний в ОАЭ, связанных с Андреем Гмыриным.

    Газета Aydinlik отметила, что приближенные Владимира Зеленского переводят около 50 млн долларов ежемесячно на счета двух компаний в ОАЭ, связанных с бывшим советником главы Фонда госимущества Украины Андреем Гмыриным, передает ТАСС.

    В публикации впервые приводятся номера расчетных счетов, на которые отправляются эти средства. При этом издание не предъявило копии документов, подтверждающих сами банковские переводы.

    Газета ссылается на украинские СМИ, отмечая, что семья Гмырина приобрела недвижимость в Дубае на сумму более 14 млн долларов в 2021–2023 годах. В мае 2021 года были зарегистрированы компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, на счета которых, по информации Aydinlik, поступают переводимые средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расследования Национального антикоррупционного бюро Украины могут повлиять на будущие президентские выборы в стране.

    Фигурантами дела о закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы по завышенным ценам стали депутат, чиновники и военнослужащие на Украине. Скандал с передачей контроля над НАБУ и САП генпрокурору Украины может стоить Владимиру Зеленскому власти.

    Комментарии (2)
    12 августа 2025, 00:10 • Новости дня
    Россия и Бразилия договорились о координации перед угрозой санкций США

    Tекст: Денис Тельманов

    Финансово-экономическое взаимодействие между Россией и Бразилией будет координироваться на фоне возможного введения ограничений со стороны США.

    Бразилия заключила с Россией меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества после угрозы вторичных санкций или пошлин со стороны США, передает ТАСС. Документ предполагает установление регулярного двустороннего экономического и финансового диалога между странами.

    Как отмечается в официальном вестнике Бразилии, меморандум о взаимопонимании ориентирован на координацию аспектов взаимодействия в сфере финансов и экономики. Таким образом, стороны намерены создать постоянную платформу для обсуждения и решения экономических вопросов.

    Ранее власти США предупреждали партнеров России, включая Бразилию, о возможном применении вторичных санкций и дополнительных таможенных пошлин в случае продолжения торговых отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бразилии готовятся к возможным ограничениям со стороны США из-за закупок российского дизельного топлива и удобрений. Президент Бразилии Лула да Силва собирается провести переговоры с лидерами Индии и Китая по координации ответа БРИКС на новые торговые пошлины США.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о содержательной беседе с президентом России Владимиром Путиным о развитии двусторонних отношений. Американская администрация приняла решение о продлении отсрочки по пошлинам против Китая еще на три месяца.

    Комментарии (3)
    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

