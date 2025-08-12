Бывший глава НАТО счел рост военных расходов болезненным для стран альянса

Экс-глава НАТО Робертсон назвал рост военных расходов болезненным для стран альянса

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, рост военных расходов до 5% ВВП станет болезненным для ряда европейских членов НАТО, передает ТАСС. Робертсон добавил, что политикам придется четко объяснить обществу суть реальных опасностей и рисков, чтобы оправдать подобные траты.

Робертсон также отметил, что британцы сейчас «не знают», что у страны отсутствует комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны. Он добавил, что, по его мнению, если бы эта информация была широко известна, отношение граждан к военным расходам могло бы измениться.

