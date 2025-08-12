Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».0 комментариев
Экс-глава НАТО Робертсон назвал рост военных расходов болезненным для стран альянса
Бывший генсек НАТО (1999-2003) Джордж Робертсон считает, что увеличение военных расходов стран НАТО до 5% ВВП может обернуться серьезными трудностями для европейских членов альянса, включая Британию.
По его словам, рост военных расходов до 5% ВВП станет болезненным для ряда европейских членов НАТО, передает ТАСС. Робертсон добавил, что политикам придется четко объяснить обществу суть реальных опасностей и рисков, чтобы оправдать подобные траты.
Робертсон также отметил, что британцы сейчас «не знают», что у страны отсутствует комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны. Он добавил, что, по его мнению, если бы эта информация была широко известна, отношение граждан к военным расходам могло бы измениться.
