Пожар в Испании уничтожил объект наследия ЮНЕСКО Лас-Медулас

Tекст: Мария Иванова

Лесной пожар на северо-западе Испании уничтожил природно-культурную зону Лас-Медулас, внесенную в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает РИА «Новости». Пожар начался в пятницу и к воскресенью охватил территорию Лас-Медулас – уникального ландшафта с остатками древнеримских золотых рудников.

«Сегодняшний день стал черным для Лас-Медулас и его жителей. Эти кадры… показывают разрушительную силу пожара, уничтожившего часть объекта Всемирного наследия. Мы глубоко потрясены масштабами катастрофы», – говорится в сообщении фонда Лас-Медулас, опубликованном в социальных сетях. Огонь уничтожил растительность, повредил исторические каналы для подачи воды к руднику и сжёг несколько домов в окрестных селах.

Мэр муниципалитета Борранес Эдуардо Прада заявил газете ABC, что все, что связано с Лас-Медулас, сгорело, назвав это худшей катастрофой за многие годы. По его словам, как минимум потребуется объявить зону бедствия, поскольку уничтожены каштановые рощи, ульи и дома.

Региональный представитель правительства Кастилии и Леона Эдуардо Диего пояснил, что пожарные оказались застигнуты врасплох из-за быстрого и переменчивого ветра, достигавшего 50 километров в час, и крайне низкой влажности воздуха – всего 3%. Как сообщает агентство EFE, из региона эвакуированы более тысячи человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Ялте из-за жары вспыхнул пожар в природном заповеднике.

Ранее пожар уничтожил до 900 гектаров виноградников на юге Франции.

А в конце июля на Кипре пожар уничтожил крупнейшие виноградники и фермы.