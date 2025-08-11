Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
Пожар в Испании уничтожил объект наследия ЮНЕСКО Лас-Медулас
Пожар, охвативший северо-запад Испании, полностью уничтожил уникальный природно-культурный ландшафт Лас-Медулас и повредил древнеримские сооружения на этой территории.
Лесной пожар на северо-западе Испании уничтожил природно-культурную зону Лас-Медулас, внесенную в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает РИА «Новости». Пожар начался в пятницу и к воскресенью охватил территорию Лас-Медулас – уникального ландшафта с остатками древнеримских золотых рудников.
«Сегодняшний день стал черным для Лас-Медулас и его жителей. Эти кадры… показывают разрушительную силу пожара, уничтожившего часть объекта Всемирного наследия. Мы глубоко потрясены масштабами катастрофы», – говорится в сообщении фонда Лас-Медулас, опубликованном в социальных сетях. Огонь уничтожил растительность, повредил исторические каналы для подачи воды к руднику и сжёг несколько домов в окрестных селах.
Мэр муниципалитета Борранес Эдуардо Прада заявил газете ABC, что все, что связано с Лас-Медулас, сгорело, назвав это худшей катастрофой за многие годы. По его словам, как минимум потребуется объявить зону бедствия, поскольку уничтожены каштановые рощи, ульи и дома.
Региональный представитель правительства Кастилии и Леона Эдуардо Диего пояснил, что пожарные оказались застигнуты врасплох из-за быстрого и переменчивого ветра, достигавшего 50 километров в час, и крайне низкой влажности воздуха – всего 3%. Как сообщает агентство EFE, из региона эвакуированы более тысячи человек.
