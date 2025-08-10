Дачникам запретят вести бизнес на своих участках

Дачникам с сентября решили запретить открывать хостелы и магазины на участках

Tекст: Антон Антонов

Поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработала группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, передает РБК.

Новый порядок фиксирует запрет на использование дачных участков для коммерческой деятельности, в том числе для размещения хостелов, складов, мастерских, автосервисов, питомников и магазинов – любых объектов. которые выходят за пределы определения «для личных нужд».

При этом закон разрешает продавать урожай, выращенный на участке, если владелец не привлекает наемных работников и площадь участка не превышает 50 соток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября в России вступят в силу критерии, по которым земельный участок может быть признан заброшенным. Для владельцев таких участков будет введена ступенчатая процедура ответственности: сначала предупреждение, потом штраф, затем возможное изъятие через суд.

Садоводы и дачники рискуют получить штрафы до 300 тыс. рублей за выращивание маковых и других запрещенных растений на своих участках.