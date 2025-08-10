Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.5 комментариев
Дачникам запретят вести бизнес на своих участках
Дачникам с сентября решили запретить открывать хостелы и магазины на участках
С 1 сентября вступит в силу закон, запрещающий вести любой бизнес на участках в садоводческих некоммерческих товариществах, сообщает РБК.
Поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработала группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, передает РБК.
Новый порядок фиксирует запрет на использование дачных участков для коммерческой деятельности, в том числе для размещения хостелов, складов, мастерских, автосервисов, питомников и магазинов – любых объектов. которые выходят за пределы определения «для личных нужд».
При этом закон разрешает продавать урожай, выращенный на участке, если владелец не привлекает наемных работников и площадь участка не превышает 50 соток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября в России вступят в силу критерии, по которым земельный участок может быть признан заброшенным. Для владельцев таких участков будет введена ступенчатая процедура ответственности: сначала предупреждение, потом штраф, затем возможное изъятие через суд.
Садоводы и дачники рискуют получить штрафы до 300 тыс. рублей за выращивание маковых и других запрещенных растений на своих участках.