Путин рассказал Жапарову о предстоящей встрече с Трампом на Аляске

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Кремль в Telegram-канале, Путин проинформировал своего киргизского коллегу о главных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и сообщил о планируемой встрече с Трампом на Аляске.

Жапаров приветствовал развитие диалога между Россией и США, а также усилия, направленные на политико-дипломатическое урегулирование кризиса на Украине.

В ходе разговора лидеры также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ, где в этом году Киргизия занимает пост председателя.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону результаты недавних контактов России и США.

Также Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и рассказал о результатах диалога со специальным представителем США Стивеном Уиткоффом.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ключевых итогах переговоров России и США.