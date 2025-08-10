Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.0 комментариев
Путин рассказал Жапарову о предстоящей встрече с Трампом на Аляске
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Киргизии Садыром Жапаровым, в ходе которого рассказал о переговорах с представителем США и предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом.
Как сообщает Кремль в Telegram-канале, Путин проинформировал своего киргизского коллегу о главных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и сообщил о планируемой встрече с Трампом на Аляске.
Жапаров приветствовал развитие диалога между Россией и США, а также усилия, направленные на политико-дипломатическое урегулирование кризиса на Украине.
В ходе разговора лидеры также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ, где в этом году Киргизия занимает пост председателя.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону результаты недавних контактов России и США.
Также Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и рассказал о результатах диалога со специальным представителем США Стивеном Уиткоффом.
Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ключевых итогах переговоров России и США.