ВСУ обстреляли четыре района Белгородчины 76 беспилотниками за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили 76 беспилотников и нанесли 10 артиллерийских ударов по четырем муниципалитетам Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию губернатора Вячеслава Гладкова, опубликованную в его телеграм-канале. «В Борисовском районе по поселку Борисовка, селам Байцуры, Березовка, Грузское и Хотмыжск выпущен один боеприпас и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Байцуры в результате удара дрона по движущемуся автомобилю погибла супружеская пара. Транспортное средство повреждено. В поселке Борисовка вследствие сдетонировавшего дрона погиб 19-летний парень», – сообщил глава региона.

В результате атак в Борисовке были повреждены три частных дома, в Березовке – один, а в Байцурах огнем уничтожен частный дом. В селе Хотмыжск беспилотник повредил важный инфраструктурный объект связи. Еще один пострадавший житель поселка Борисовка продолжает амбулаторное лечение.

Краснояружский район подвергся шестью обстрелам и атакам 17 дронов – здесь поврежден грузовой автомобиль в районном центре. В Валуйском округе повреждены линии электропередачи и частные дома, а в Грайворонском округе зафиксированы удары по линии электропередачи, домам и автомобилям.

В Белгородском районе был нанесен удар по грузовому автомобилю, ранен мужчина, который сейчас находится в больнице. Здесь же повреждено помещение сельхозпредприятия, частный дом и два автомобиля. В Шебекинском округе удалось подавить атаки 10 беспилотников, однако в Новой Таволжанке пострадал социальный объект.

В других районах области, в том числе в Красногвардейском, Алексеевском и Старооскольском округах, обстрелы и атаки беспилотников не привели к последствиям. Губернатор отметил, что все службы Белгородской области продолжают работу по ликвидации последствий атак и оказанию помощи пострадавшим.

