Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.0 комментариев
Мирная жительница пострадала в результате атаки дрона в Шебекино
В Шебекино дрон атаковал автомобиль, в результате женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино в результате атаки вражеского дрона на автомобиль пострадала мирная жительница», – сообщил Гладков в Telegram.
По его словам, женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Пострадавшая госпитализирована. Указывается, что автомобиль получил повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гладков сообщал, что населенные пункты Белгородской области подверглись массовым атакам беспилотников и обстрелам. Накануне мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область.