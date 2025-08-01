«Самый старый младенец в мире» родился из замороженного в 1994 году эмбриона

Tекст: Ирма Каплан

Таддеус Дэниел Пирс появился на свет 26 июля из эмбриона, который хранился 35 лет. Его родители рассказали, как их ошеломленная семья и церковь сравнили рождение ребенка с «чем-то из научно-фантастического фильма», сообщил MIT Technology Review.

Мать Таддеуса Линдси Пирс рассказала, что роды были тяжелыми, но сейчас оба чувствуют себя хорошо.

«Он такой спокойный. Мы в восторге от того, что у нас есть этот драгоценный малыш», – приводит слова матери британская Standard.

Линда Ачерд в свои 62 года тоже назвала ситуацию сюрреалистичной, так как она пожертвовала яйцеклетку для опыта, в который «трудно даже поверить».

В 1990-х годах Арчерд шесть лет пыталась забеременеть и вместе с мужем прибегла к ЭКО. В 1994 году им удалось создать четыре эмбриона, и один из них позже стал здоровой девочкой. Но три оставшихся эмбриона были законсервированы и хранились в спецрезервуаре.

Дочь Арчерд выросла, и теперь у 30-летней женщины есть собственная 10-летняя дочь. Тем временем остальные эмбрионы оставались замороженными.

После развода с мужем она добилась права опеки над эмбрионами и сохранила трио, несмотря на то, что стоимость их хранения выросла почти до тысячи долларов в год.

После менопаузы она подписалась на программу христианского агентства по усыновлению и эмбрионы Арчерд были включены в программу «Открытые сердца».

Линдси и Тим Пирс, которые семь лет пытались завести ребенка, сомневались, что эмбрионы можно замораживать так надолго и тем более, что из них может родиться ребенок. При ЭКО один из трех эмбрионов перестал расти, но два других прижились, а один развился в плод.

«Первое, что я заметила, когда Линдси прислала мне его фотографии, так это то, насколько он похож на мою дочь, когда она была маленькой. Я достала свой альбом и сравнила их друг с другом, и нет никаких сомнений, что они родные брат и сестра», – сказала Арчерд, уточнив, что рождение «самого старого в мире младенца» стало осуществлением ее мечты.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, автоматизированная система экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) впервые привела к успешному рождению ребенка, что вселяет надежду на снижение риска человеческих ошибок в подобных процедурах, пишет NewScientist.