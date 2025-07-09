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В Уральской торговой палате завили о прибытии миллиона индийских рабочих в Россию
Глава Уральской торговой палаты завил о прибытию миллиона индийских рабочих в Россию
В течение этого года на предприятия металлургии и машиностроения России планируют привлечь около 1 млн рабочих из Индии по межгосударственной договоренности.
Ожидается, что в Россию прибудет до одного миллиона трудовых мигрантов из Индии, сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью Ura.ru. Он сослался на заявление посла Индии в России. Среди регионов, куда будут направлены иностранные специалисты, указана Свердловская область.
По словам Беседина, нехватка рабочей силы на промышленных предприятиях региона будет восполняться за счет привлечения мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. В нынешнем году заключена договоренность о поставке порядка одного миллиона рабочих, включая сотрудников, которые направятся в Свердловскую область.
Глава УТПП отметил, что промышленным предприятиям региона необходимы квалифицированные сотрудники из-за планируемого увеличения производства. Он подчеркнул, что трудоустройство такого количества мигрантов, в первую очередь для металлургических и машиностроительных предприятий, станет значимой и сложной задачей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму поступил законопроект о выдворении мигрантов из России за мелкое хулиганство. Иностранцы в эксперименте по регистрации через приложение в столице будут сниматься с учета, если их геолокация не фиксируется три дня.