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Bloomberg: Европейский военный бум сравнили с технологической «золотой лихорадкой»
Европейские страны на фоне роста расходов на оборону пытаются расширить понятие «оборонных инвестиций»; Италия предлагает включить в них строительство моста за 13,5 млрд евро между Сицилией и материком.
Как пишет Bloomberg, бум оборонной промышленности в Европе вызывает сравнения с «золотой лихорадкой» в сфере технологий. Европейский оборонный сектор переживает настоящий бум, а акции компаний, связанных с вооружением, обгоняют даже такие гиганты, как Nvidia. При этом оборонные фонды аккумулируют миллиарды в предвкушении роста военных расходов, связанных с новой геополитической реальностью. Страны НАТО договорились увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП в ближайшие годы.
Однако большинство европейских стран уже сталкиваются с трудностями из-за нехватки средств, необходимых на развитие искусственного интеллекта, реиндустриализацию и переход к экологичной энергетике. Германия – исключение, но в других странах и инвесторы, и избиратели устали от роста налогов и госдолга. Сокращать социальные расходы правительства также не готовы.
Италия, имеющая один из самых высоких уровней госдолга в еврозоне, решила подойти к вопросу креативно. Власти страны намерены классифицировать строительство моста между Сицилией и материком стоимостью 13,5 млрд евро как оборонный проект. Эта идея подверглась критике, в частности, представитель оппозиционного «Движения пяти звезд» назвал этот шаг «издевательством» над военными расходами.
Хотя в новых целях НАТО 1,5% ВВП действительно отводится на инфраструктуру и обеспечение совместимости, попытки под видом оборонных проектов протолкнуть спорные инициативы вызывают опасения. Эксперты подчеркивают, что размывание границ между военной и гражданской инфраструктурой угрожает единству Европы и может подорвать доверие к новым правилам.
Аналитики указывают на необходимость четких определений, лучшей координации и развития инноваций – например, создание европейского аналога американского агентства DARPA. Пример Италии показывает: для эффективного оборонного бума Европы важно не подменять реальные инвестиции политическими проектами, а направлять средства на действительно необходимые технологии и разработки.
Ранее датский министр экономики Стефани Лосе заявила, что увеличение военных расходов может создать угрозу финансовой стабильности ЕС на фоне внешних экономических вызовов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия решила включить проект строительства моста на Сицилию в список военных расходов. Министр Италии поставил под сомнение необходимость существования НАТО.