Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС

Анпилогов: Сбой на Южно-Украинской АЭС мог произойти из-за американского топлива Westinghouse

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Спаренные первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС уже выработали свой положенный ресурс и должны быть выведены из эксплуатации. Но Киеву недоступна процедура продления их срока службы, она очень дорогая и завязана на Росатом. Компания разрабатывала и проверяла эти комплексы на своих станциях», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Со временем оболочка реактора подвергается радиоактивным усталостным изменениям. В полостях скапливается инертный газ, из-за чего металл превращается в своеобразную губку и теряет свои конструкционные качества. Чтобы избежать этого, Росатом разработал процедуру термического отжига стенки реактора. Очевидно, Украина не заказывала эти процедуры продления срока и даже не инициировала проведение инспекций», – продолжил собеседник.

«По международным конвенциям Украина должна сообщать соседним странам о мероприятиях по поддержанию безопасности на таких объектах, как АЭС. При этом румынские и молдавские специалисты ранее проверили истинное положение дел и выяснили, что сроки работы энергоблоков были продлены только по документам. Но на их возражения никакой реакции из Киева не было», – продолжил спикер.

«Есть и еще один момент, который мог стать причиной сбоя. ЮУАЭС была флагманом в тестировании топлива американской компании Westinghouse. Сейчас оно уже доведено до ума, но 20 лет назад все его недостатки проявлялись в работе станции. Кроме того, заклинивающиеся тепловыделяющие сборки, полученные от заокеанских коллег, украинские специалисты просто выбивали молотом из решеток. Этого делать категорически нельзя», – подчеркнул ученый.

«Стоит напомнить, что из-за практически выведенной из строя тепловой генерации АЭС на Украине вынуждены работать с максимальной нагрузкой, чтобы не развалилась вся энергосистема. Все это делается за счет уменьшения количества регламентных работ и увеличение промежутков между ними. Это естественно тоже приводит к нештатным ситуация и сбоям», – добавил эксперт.

«Думаю, в данном случае произошла авария на площадке, а не в самом реакторе, поскольку МАГАТЭ должно было бы сообщить о выбросе – его сразу засекли бы мониторинговые счетчики. Но если АЭС на Украине продолжат эксплуатировать подобным образом, то рано или поздно произойдет запроектная авария четвертой или пятой категории, а это уже будет второй Чернобыль или Фукусима», – предупредил аналитик.

«Впрочем, на ЮУАЭС установлены блоки второго поколения с гермооболочками, чего не было, например, на Фукусиме. Поэтому по более оптимистичному сценарию, в случае аварии все вредные вещества останутся внутри, а реактор на долгие годы просто превратится в радиоактивный могильник. В общем, эксплуатацию Киевом АЭС еще нельзя назвать «обезьяной с гранатой», но ситуация к этому очень близка», – резюмировал собеседник.

Ранее турецкое издание Aydinlik сообщило со ссылкой на внутренние документы Николаевского областного управления СБУ, что Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС в марте 2024 года. В документе говорится о «поврежденном реакторном оборудовании энергоблоков». Отказ произошел из-за «нарушения условий эксплуатации», указывается в письме.

Благодаря сокрытию со стороны СБУ, этот инцидент не дошел до МАГАТЭ. В материале называется и причастный к утаиванию информации – полковник СБУ Андрей Семенюк.

Неясно, были ли должностные лица МАГАТЭ обмануты Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли халатную неисправность по политическим причинам. Однако в переписке говорится, что полковник «передал информацию властям» о неисправности и что «инцидент не был включен в расследование».

«Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, не было бы ничего удивительного, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические вопросы по АЭС», – пишет Aydinlik.

Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.