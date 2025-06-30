Tекст: Вера Басилая

Итальянские политики предлагают включить строительство моста на Сицилию стоимостью 13,5 млрд евро в военные расходы страны, чтобы приблизиться к новому целевому показателю НАТО по оборонным тратам, передает Politico.

В прошлом году Италия выделила на оборону лишь 1,49% ВВП, что значительно ниже нового ориентира НАТО – 5% к 2035 году. Поэтому власти обсуждают возможность признать мост через Мессинский пролив стратегическим объектом военного значения.

Вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини подчеркивают, что мост важен не только с экономической точки зрения, но и как часть оборонной инфраструктуры альянса.

«Безопасность – это более широкое понятие, чем просто танки», – заявил Таяни в интервью Milano Finanza.

По его словам, мост поможет перемещать войска Италии и союзников НАТО, а также станет ключевым элементом для быстрой переброски военной техники и ресурсов.

Пока официального решения о классификации проекта как оборонного не принято, однако в правительстве отмечают, что переговоры по этому вопросу могут ускориться. Итальянские чиновники считают, что такой статус поможет снять бюрократические барьеры, упростить финансирование и ускорить начало строительства, которое десятилетиями откладывается из-за технических и экономических трудностей, а также спорных последствий для местных жителей.

Правительство уже запросило включение проекта в планы Евросоюза по финансированию военной мобильности, заявляя, что мост упростит передвижение сил НАТО из Северной Европы в Средиземноморье.

Однако официально Мессинский пролив пока не входит в военные коридоры НАТО и ЕС, а американские представители на июньском саммите альянса в Гааге воздержались от комментариев по поводу инициативы Рима.

Оппозиция резко критикует идею, называя ее «издевательством над гражданами» и попыткой обмануть НАТО.

Скептики указывают, что на Сицилии и Калабрии острее стоят проблемы водоснабжения, дорог и медицины, и считают строительство моста не приоритетным.

Между тем, коалиция Джорджи Мелони намерена выдать окончательное разрешение на проект уже в июле, а Таяни предложил назвать мост в честь бывшего премьера Сильвио Берлускони.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что у НАТО больше нет причин для существования.

СМИ отмечали, что массовое перевооружение может привести Евросоюз к экономическим трудностям при сосредоточении ресурсов только на военной сфере.

В Нидерландах раскритиковали усилия НАТО по увеличению оборонного бюджета до 5% ВВП как угрозу экономической стабильности Европы.

На саммите в Гааге НАТО одобрила новую программу перевооружения, предусматривающую увеличение военного потенциала и запуск новых оборонных проектов.