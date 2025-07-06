Сингапур и США возглавили рейтинг по госдолгу на человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самый высокий показатель государственного долга на одного жителя в 2023 году был зафиксирован в Сингапуре и США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные анализа ООН. В этих странах задолженность превысила 100 тыс. долларов на человека: в Сингапуре госдолг вырос на 10,5 тыс. долларов и достиг 158 тыс. долларов, а в США впервые превысил отметку в 100 тыс. долларов, увеличившись на 5,8 тыс. долларов и составив 103,7 тыс. долларов.

Япония заняла третье место с показателем 76,9 тыс. долларов на жителя, причем этот долг снизился сразу на 4,3 тыс. долларов за год. В десятке лидеров по суверенной задолженности также оказались Канада (60,3 тыс. долларов), Бельгия (58,8 тыс. долларов), Италия (54,4 тыс. долларов), Британия (53,3 тыс. долларов), Франция (52,3 тыс. долларов), Исландия (51,5 тыс. долларов, снижение на 511 долларов) и Австрия (46,2 тыс. долларов).

Средний уровень госдолга на душу населения в мире составил 11,4 тыс. долларов. За прошлый год суверенная задолженность увеличилась в 134 странах, а снизилась – в 48.

Россия заняла 99-е место: по данным ООН, госдолг на одного россиянина составил 3 тыс. долларов, что на 260 долларов выше показателя предыдущего года. Среди стран, где долг на человека вырос сильнее всего, лидируют Сингапур, США, Израиль, Британия и Франция. Наибольшее снижение показали Аргентина, Япония, Дания, Кипр и Норвегия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина пропустила выплату по внешнему долгу в размере 665 млн долларов. Совокупный внешний долг Украины впервые превысил размер ВВП страны, что ставит Киев на грань возможного дефолта. Дональд Трамп предложил использовать биткоин для погашения государственного долга США.