Фестиваль «Многонациональная Херсонщина» прошел в Херсонской области

Мероприятие состоялось 5 июля, оно приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Фестиваль «Многонациональная Херсонщина» организован региональным управлением внутренней политики, министерством культуры Херсонской области и администрацией Генического муниципального округа при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Главной целью события стало укрепление межнационального единства и поддержка института семьи.

В рамках фестиваля прошли концертные выступления, мастер-классы по народным ремеслам, выставки и интерактивные игры. Жители и гости города участвовали в акции «Хоровод народного костюма», спортивных соревнованиях, а для детей были организованы развивающие игры и аквагрим. Семьи, в том числе многодетные и семьи участников СВО, а также смешанные пары различных национальностей были отмечены благодарностями и почетными грамотами.

По словам первого заместителя губернатора Павла Шувалкина, жители региона – русские, украинцы, крымские татары, русские корейцы – «единой, дружной семьей работают на благо региона». Заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко подчеркнул важность семейных ценностей и смыслов защиты Отечества.

Участники фестиваля высоко оценили организацию мероприятия и выразили благодарность его устроителям. По словам семьи Синякиных, «эмоции были самые положительные, было очень весело и интересно». Семья Грицун также отметила высокий уровень подготовки и атмосферу праздника. В целом фестиваль стал площадкой для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами Херсонской области.