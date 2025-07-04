Главы муниципалитетов обсудили семейные ценности на встрече в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). На встречу прибыли представители муниципалитетов из 50 регионов России, остальные главы подключились по видеосвязи со всех субъектов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Тематическая встреча прошла в рамках марафона «Служение» и была посвящена примерам подлинного служения муниципальных лидеров.

Заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев поздравил собравшихся, отметив: «День семьи, любви и верности – молодой праздник, но он всегда жил в сердце российского народа. Для нас семья – это безграничное служение, любовь и труд. Низкий поклон тем, кто совмещает профессиональное поприще и развитие своей малой родины с самым важным – воспитанием детей!»

Глава Кировского округа Ставрополья Николай Новопашин рассказал, что воспитание пятерых детей в их семье строится на почитании родителей, взаимной любви и единении в духовной жизни. Он отметил: «Каждый момент, проведенный в кругу семьи, становится для нас ценным воспоминанием».

Глава Налобинского сельсовета Красноярского края Маргарита Близниченко, воспитывающая шестерых детей, подчеркнула, что создание большой семьи было их с мужем мечтой с юности, и они смогли ее реализовать. Мария Рубцова, глава Малышевского округа Свердловской области, заявила, что семья – главная опора руководителя и призвала всех стремиться к многодетности.

Руководитель Березовского поселения Омской области Татьяна Растягаева рассказала, что все ее сыновья сейчас служат на спецоперации. Она отметила, что основой семьи считают взаимную поддержку, любовь к людям и сохранение традиций. По ее словам, возвращаясь домой, дети всегда в первую очередь едут к родителям, что стало важной семейной традицией.

Сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко подчеркнула, что главы муниципалитетов не только создают комфортные условия жизни, но и показывают пример того, как верность семье и муниципалитету неразделимы.