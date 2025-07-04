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Главы муниципалитетов обсудили семейные ценности на встрече в Москве
В Москве прошла тематическая встреча глав муниципалитетов, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, где участники поделились семейными традициями и подчеркнули важность служения родному краю.
Мероприятие организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). На встречу прибыли представители муниципалитетов из 50 регионов России, остальные главы подключились по видеосвязи со всех субъектов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Тематическая встреча прошла в рамках марафона «Служение» и была посвящена примерам подлинного служения муниципальных лидеров.
Заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев поздравил собравшихся, отметив: «День семьи, любви и верности – молодой праздник, но он всегда жил в сердце российского народа. Для нас семья – это безграничное служение, любовь и труд. Низкий поклон тем, кто совмещает профессиональное поприще и развитие своей малой родины с самым важным – воспитанием детей!»
Глава Кировского округа Ставрополья Николай Новопашин рассказал, что воспитание пятерых детей в их семье строится на почитании родителей, взаимной любви и единении в духовной жизни. Он отметил: «Каждый момент, проведенный в кругу семьи, становится для нас ценным воспоминанием».
Глава Налобинского сельсовета Красноярского края Маргарита Близниченко, воспитывающая шестерых детей, подчеркнула, что создание большой семьи было их с мужем мечтой с юности, и они смогли ее реализовать. Мария Рубцова, глава Малышевского округа Свердловской области, заявила, что семья – главная опора руководителя и призвала всех стремиться к многодетности.
Руководитель Березовского поселения Омской области Татьяна Растягаева рассказала, что все ее сыновья сейчас служат на спецоперации. Она отметила, что основой семьи считают взаимную поддержку, любовь к людям и сохранение традиций. По ее словам, возвращаясь домой, дети всегда в первую очередь едут к родителям, что стало важной семейной традицией.
Сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко подчеркнула, что главы муниципалитетов не только создают комфортные условия жизни, но и показывают пример того, как верность семье и муниципалитету неразделимы.