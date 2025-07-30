На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Министр Таджикистана назвала русский язык обязательным для мигрантов
Глава Минтруда Таджикистана Солеха Холмахмадзода заявила о важности знания русского языка для граждан, выезжающих в Россию.
Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода сообщила, что знание русского языка является обязательным условием для граждан Таджикистана, которые планируют работать в России, передает ТАСС.
«Вопрос знания русского языка и получения сертификата для каждого гражданина, который направляется на работу в Российскую Федерацию, стоит на первом месте», – сказала министр.
Холмахмадзода также отметила необходимость тестирования детей таджикских трудовых мигрантов в России на знание русского языка. Она подчеркнула, что в Душанбе действует филиал Многофункционального миграционного центра (ММЦ) Москвы, где можно получить сертификат о знании русского языка, законодательства и истории России. Тем, кто не сдал экзамен, дается три месяца на подготовку к повторной сдаче.
Как писала газета ВЗГЛЯД, работающих по квоте мигрантов освободили от экзамена по русскому языку. Экзамен по русскому языку у мигрантов поручили принимать искусственному интеллекту. Минобрнауки поручило провести дополнительные проверки экзамена для мигрантов.