Министр Таджикистана назвала русский язык обязательным для мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода сообщила, что знание русского языка является обязательным условием для граждан Таджикистана, которые планируют работать в России, передает ТАСС.

«Вопрос знания русского языка и получения сертификата для каждого гражданина, который направляется на работу в Российскую Федерацию, стоит на первом месте», – сказала министр.

Холмахмадзода также отметила необходимость тестирования детей таджикских трудовых мигрантов в России на знание русского языка. Она подчеркнула, что в Душанбе действует филиал Многофункционального миграционного центра (ММЦ) Москвы, где можно получить сертификат о знании русского языка, законодательства и истории России. Тем, кто не сдал экзамен, дается три месяца на подготовку к повторной сдаче.

Как писала газета ВЗГЛЯД, работающих по квоте мигрантов освободили от экзамена по русскому языку. Экзамен по русскому языку у мигрантов поручили принимать искусственному интеллекту. Минобрнауки поручило провести дополнительные проверки экзамена для мигрантов.