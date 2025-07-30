На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Кремль отметил высокий уровень подготовки Камчатки к землетрясению
Песков заявил о высоком уровне подготовки Камчатки к землетрясению
Землетрясение на Камчатке показало высокую степень готовности региона к стихийным бедствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Регион Камчатки был хорошо подготовлен к землетрясению, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, своевременно сработали все системы оповещения, а эвакуация людей из зон возможного цунами прошла организованно, жертв нет.
Песков отметил, что говорить о награждении проявивших себя граждан в настоящее время преждевременно, и пока подобных решений не принималось. Он добавил, что ему неизвестно о планах поощрить отличившихся во время ликвидации последствий землетрясения.
Ранее ученый-физик Сергей Тихоцкий назвал работу службы предупреждения цунами на Камчатке блестящей.
Напомним, в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в регионе.
Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.