Дипломаты занялись проработкой вариантов возвращения российского моряка из Йемена

Tекст: Евгения Караваева

Рассматриваются различные сценарии для возвращения Алексея Галактионова, сообщило посольство России в Йемене, передает ТАСС.

Сейчас дипломатическая миссия взаимодействует с Ситуационно-кризисным центром МИД России и коллегами в Афинах, а также с владельцем пострадавшего судна.

«Посольство Российской Федерации в Йеменской Республике в свою очередь, конечно же, прорабатывает определенные варианты возвращения гражданина на родину», – заявил представитель дипмиссии. Он уточнил, что дипломатические структуры поддерживают постоянный контакт, чтобы найти оптимальный способ эвакуации.

На данный момент, как сообщили в посольстве, нет информации о возможности беспрепятственного выезда россиянина с территории Йемена. Хуситы, контролирующие Сану, не предъявляли Галактионову никаких требований, и не обозначали политических намерений в отношении него.

Напомним, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на греческий сухогруз Eternity C, который затонул в Красном море. Накануне хуситы опубликовали видео с российским моряком. Раненый Галактионов получил помощь в госпитале Саны.