На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Дипломаты занялись проработкой вариантов возвращения российского моряка из Йемена
Вопрос возвращения на родину российского моряка Алексея Галактионова из столицы Йемена обсуждается на фоне оказания ему медицинской помощи после атаки хуситов.
Рассматриваются различные сценарии для возвращения Алексея Галактионова, сообщило посольство России в Йемене, передает ТАСС.
Сейчас дипломатическая миссия взаимодействует с Ситуационно-кризисным центром МИД России и коллегами в Афинах, а также с владельцем пострадавшего судна.
«Посольство Российской Федерации в Йеменской Республике в свою очередь, конечно же, прорабатывает определенные варианты возвращения гражданина на родину», – заявил представитель дипмиссии. Он уточнил, что дипломатические структуры поддерживают постоянный контакт, чтобы найти оптимальный способ эвакуации.
На данный момент, как сообщили в посольстве, нет информации о возможности беспрепятственного выезда россиянина с территории Йемена. Хуситы, контролирующие Сану, не предъявляли Галактионову никаких требований, и не обозначали политических намерений в отношении него.
Напомним, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на греческий сухогруз Eternity C, который затонул в Красном море. Накануне хуситы опубликовали видео с российским моряком. Раненый Галактионов получил помощь в госпитале Саны.