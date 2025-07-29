Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.2 комментария
Хуситы опубликовали видео с российским моряком
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) распространило видеозапись, предположительно, с Алексеем Галактионовым – российским моряком с сухогруза Eternity C, потопленного хуситами.
Мужчина лежит на больничной койке. По его словам, капитан судна «не отреагировал на сигнал йеменских властей». «Наверное, поэтому нас подбили», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, если какая-либо компания намерена совершить рейс в Эйлат, то не следует выключать устройства связи. «Лучше вообще туда не направляться, потому что эта война (в секторе Газа) должна завершиться», – сказал он.
Галактионов также отметил, что отправка кораблей в регион повышенного риска опасна и подчеркнул важность учета мнения членов экипажа перед рейсом в подобные зоны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы из движения «Ансар Аллах» доставили в Йемен не менее десяти членов экипажа сухогруза Eternity C, среди которых есть гражданин России. Греческое судно Eternity C, следовавшее под флагом Либерии, затонуло у побережья Йемена после атаки хуситов.