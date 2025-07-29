Хуситы опубликовали видео с российским моряком

Tекст: Антон Антонов

Мужчина лежит на больничной койке. По его словам, капитан судна «не отреагировал на сигнал йеменских властей». «Наверное, поэтому нас подбили», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, если какая-либо компания намерена совершить рейс в Эйлат, то не следует выключать устройства связи. «Лучше вообще туда не направляться, потому что эта война (в секторе Газа) должна завершиться», – сказал он.

Галактионов также отметил, что отправка кораблей в регион повышенного риска опасна и подчеркнул важность учета мнения членов экипажа перед рейсом в подобные зоны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы из движения «Ансар Аллах» доставили в Йемен не менее десяти членов экипажа сухогруза Eternity C, среди которых есть гражданин России. Греческое судно Eternity C, следовавшее под флагом Либерии, затонуло у побережья Йемена после атаки хуситов.