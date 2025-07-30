На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.2 комментария
Раненый российский моряк с судна Eternity получил помощь в госпитале Саны
Российский моряк, раненый при атаке на судно Eternity C у побережья Йемена, проходит лечение в госпитале столицы страны Саны.
Гражданин России, раненный при атаке хуситов на судно Eternity C, получает лечение в одной из больниц столицы Йемена, сообщает ТАСС.
Представитель посольства РФ сообщил, что разговор состоялся лично с моряком, и россиянин получает полноценную медицинскую помощь в госпитале Саны. Его обеспечили всем необходимым, дополнительные медикаменты не требуются. Сухогруз Eternity C подвергся атаке мятежников из движения «Ансар Алла», когда находился у берегов Йемена. В результате нападения один российский моряк был ранен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы распространили видеозапись с предполагаемым российским моряком Алексеем Галактионовым с затонувшего судна Eternity C. Хуситы вывезли в Йемен десять членов экипажа этого сухогруза. Хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море.