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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

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    29 июля 2025, 12:53 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с Грефом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник планирует провести встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент работает в Кремле, на вторник не планируется крупных публичных мероприятий, сказал Песков, передает ТАСС.

    Встреча с Грефом пройдет в открытом формате. На подобных встречах Греф рассказывает о результатах работы Сбербанка за определенный период.

    Другие же мероприятия у президента будут непубличными.

    На прошлой встрече с Грефом Путин отмечал, что россияне понимают надежность инвестиций внутри страны. Встреча прошла в сентябре 2024 года.

    27 июля 2025, 17:57 • Новости дня
    Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
    Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о повышении командира фрегата «Адмирал Григорович» в звании до капитана 2-го ранга.

    В ходе беседы с экипажем корабля Путин отметил: «Я смотрю, вы капитан 3-го ранга, а положено вроде для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан 2-го ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания», передает ТАСС.

    Фрегат «Адмирал Григорович» 27 июля успешно отразил атаки беспилотников в районе Кронштадта. Корабль прибыл туда после завершения 20-месячного боевого задания. Экипаж выполнил все поставленные задачи, а командир теперь официально станет капитаном 2-го ранга.

    Напомним, в воскресенье Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине. Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.

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    27 июля 2025, 13:23 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Июльский шторм»
    Путин назвал главную цель учений «Июльский шторм»
    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учения «Июльский шторм» позволят ВМФ отработать порядок действий при отражении нападения с моря. На это указал президент РФ Владимир Путин, проверяя по ВКС ход маневров.

    Учения «Июльский шторм» стартовали 23 июля и охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Каспийского и Балтийского морей, передает ТАСС. В маневрах участвуют более 150 кораблей и судов обеспечения, а также свыше 15 тысяч военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин, проверяя ход учений по видеосвязи, заявил: «Основная цель учений – это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач». По словам главы государства, особое внимание уделяется отражению атак с воздуха и работе в сложных боевых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе Петербурга. Президент прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в День Военно-морского флота. Путин заявил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    27 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота

    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ: «Флотские всегда за родину и честь»

    Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота
    @ Скриншот с видео/пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Военно-морского флота моряков, матросов, офицеров и всех, кто в разные годы и эпохи создавал славу и мощь российского флота.

    «Со времен Петра Первого флот был и остается достоянием и гордостью Отечества, а представители военного морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением нашего народа. Давно известно, что флотские всегда за Родину и честь», – сказал президент в видеообращении, размещенном на сайте Кремля.

    Он указал на силу духа и храбрость, знания и честность, прямоту и братство, воспитанные в условиях суровой морской службы, главный смысл которой – искренняя, сердечная, незыблемая любовь к Отчизне.

    «Все это передается из поколения в поколение. Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане», – отметил Путин.

    Президент напомнил, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь. В ее основе – группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает потенциал.

    Строительство крейсера «Князь Пожарский» завершено, на различных этапах создания две субмарины проекта «Борей-А» и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Утверждена новая стратегия развития Военно-Морского Флота России до 2050 года.

    По словам Путина, ключевым качеством обновленного флота России станет способность оперативно адаптироваться к изменениям стратегической обстановки, учитывать тенденции и прогнозы, перспективы развития международного сотрудничества на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.

    Путин подчеркнул доблесть военных моряков и пехотинцев, которые сражаются в зоне специальной военной операции.

    «Сражаются дерзко, героически. За правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тыс. матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», – сказал президент.

    В завершение Путин поблагодарил личный состав Военно-морского флота за безупречное выполнение поставленных задач и достижения в укреплении морской мощи России. Он пожелал служащим успехов и процветания во имя России, а их семьям здоровья и благополучия.

    Как писала 24 июля газета ВЗГЛЯД, будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов, заявил президент России Владимир Путин.

    Тогда же военный эксперт Дандыкин заявил газета ВЗГЛЯД о том, что ВМФ России готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.

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    27 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Путин пообщался с жителями Петербурга на Дворцовой площади
    Путин пообщался с жителями Петербурга на Дворцовой площади
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Петербург обратился к жителям на Дворцовой площади, уделив внимание личным обращениям.

    Президент России Владимир Путин подошел к жителям и гостям города во время визита в Петербург, передает РИА «Новости». Общение с гражданами прошло на Дворцовой площади, где собравшиеся приветствовали главу государства аплодисментами и восклицаниями: «Ура!».

    В ходе беседы Путин пообщался с мужчиной, который рассказал о своей службе на флоте. Мужчина обратился к президенту со словами: «Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом. Наш народ выстоит все». В ответ Путин сказал: «При вашей поддержке».

    Также президент выполнил просьбу мальчика и согласился сфотографироваться с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм».

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    28 июля 2025, 18:01 • Новости дня
    Объявлено о подготовке встречи Путина и Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в ближайшее время договорится о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Она отметила, что президенты всегда находят, что обсудить, как в двусторонних отношениях, так и по международной повестке, передает ТАСС. По словам Эйсмонт, накануне стороны не стали обсуждать программные вопросы по телефону.

    «Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», – подчеркнула представитель белорусского лидера.

    Ранее Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным.

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    28 июля 2025, 18:57 • Новости дня
    Путин с Нетаньяху обсудили Иран и Сирию

    Путин провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нетаньяху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

    О деталях переговоров между Путиным и Нетаньяху сообщил Кремль в Telegram-канале. В ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили приверженность исключительно мирному разрешению кризисов.

    Особое внимание российская сторона уделила необходимости поддерживать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. Путин подчеркнул значимость укрепления внутриполитической стабильности в Сирии при обеспечении прав всех этноконфессиональных групп.

    В свете обострения ирано-израильских отношений была обозначена готовность России содействовать поиску переговорных решений по иранской ядерной программе. Лидеры договорились поддерживать дальнейший диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки.

    Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся в мае. В ходе беседы они отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

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    27 июля 2025, 12:23 • Новости дня
    Путин поздравил личный состав ВМФ в Адмиралтействе Петербурга

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота с Днем ВМФ во время визита в Главное Адмиралтейство в Петербурге.

    На площади перед зданием Адмиралтейства президента встретила рота почетного караула, после чего глава государства пообщался с командованием ВМФ и лично пожал руки офицерам, передает ТАСС.

    В ходе визита Путин заслушает доклады военных и посетит учения ВМФ, в том числе посмотрит учебные стрельбы и пообщается с военачальниками.

    Также, как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. В программе визита – осмотр нового спортивного объекта и знакомство с работой молодежного конструкторского бюро, пишет РИА «Новости».

    В университете Путина будут сопровождать министр науки и высшего образования Николай Фальков, губернатор Александр Беглов и помощник президента Николай Патрушев. Песков отметил, что вуз готовит специалистов для судостроения и внедрения новых технологий в отрасли.

    Глава государства в воскресенье приехал на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

    В воскресенье Песков заявил, что решение об отмене Главного военно-морского парада принято из-за приоритетности безопасности в текущих условиях.

    Ранее Путин сообщил, что будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов.

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    27 июля 2025, 13:10 • Новости дня
    Путин заявил об учете опыта СВО при учениях ВМФ «Июльский шторм»
    Путин заявил об учете опыта СВО при учениях ВМФ «Июльский шторм»
    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин сообщил, что во время учений ВМФ «Июльский шторм» были реализованы методы, основанные на опыте спецоперации на Украине.

    Россия учла опыт специальной военной операции при проведении учений ВМФ «Июльский шторм», заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства проверил ход маневров по видеосвязи и подробно остановился на ключевых целях тренировки.

    По словам Путина, главная задача учений – это отработка действий военно-морских сил при отражении нападения с моря и выполнение всего комплекса нестандартных, сложных задач, максимально приближенных к реальным боевым условиям. Президент подчеркнул: «В том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Адмиралтействе Петербурга. Глава государства в День Военно-морского флота прибыл на территорию Главного Адмиралтейства.

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    27 июля 2025, 13:16 • Новости дня
    Путин пообещал оснастить ВМФ России самым современным оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.

    Президент Владимир Путин заявил о намерении и дальше оснащать Военно-морской флот России передовой техникой и вооружением, передает ТАСС.

    «Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружением», – сказал Путин.

    Президент сделал это заявление во время проверки хода учений «Июльский шторм» по видеосвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Глава государства поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине.

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    27 июля 2025, 12:11 • Новости дня
    Путин в День ВМФ прибыл в Адмиралтейство

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге.

    Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в этот день намерен наблюдать за учениями Военно-морского флота, заслушать доклады военного командования, а также посетить Петербургский государственный морской технический университет, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Песков заявил, что решение об отмене Главного военно-морского парада принято из-за приоритетности безопасности в текущих условиях.

    Ранее Путин сообщил, что будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов.

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    27 июля 2025, 15:16 • Новости дня
    Путину подарили титановую модель ракеты «Ангара»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин получил уникальную титановую модель ракеты «Ангара» во время визита в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

    Работники научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) преподнесли президенту России Владимиру Путину специальный подарок, передает ТАСС. Путину передали алый бархатный футляр с масштабированной моделью ракеты «Ангара», выполненной из титана.

    На титановой модели изображена взлетающая ракета с клубами дыма, выходящими из пяти двигателей и отлитыми на шестиугольной плакетке. Основание макета украшено эмблемами научных учреждений и Роскосмоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм».

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    27 июля 2025, 16:41 • Новости дня
    Путин в День ВМФ посетил Никольский собор Кронштадта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки посетил Никольский морской собор в Кронштадте, где поставил свечи и приложился к мощам.

    Путин в День Военно-морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте, передает РИА «Новости». Главу государства встретил настоятель собора, который провел для него краткую экскурсию.

    Президент России приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца, а также поставил свечи за упокой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм». Президент России во время рабочей поездки в Петербург обратился к жителям на Дворцовой площади, уделив внимание личным обращениям.

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    27 июля 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин прибыл в петербургскую «Корабелку»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин 27 июля прибыл в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), известный также как «Корабелка».

    Его визит приурочен ко Дню Военно-морского флота, который в этом году отмечается именно в эту дату. Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава государства ознакомится с разработками молодежного конструкторского бюро вуза, а также посетит научно-производственный корпус и Центр единоборств, передает ТАСС.

    СПбГМТУ считается одной из ведущих технических школ страны и уникальным профильным университетом. Университет включает семь факультетов, передовую инженерную школу «Судостроение Индустрии 4.0», военный учебный центр, колледж, инженерные классы, а также 53 научно-образовательные и 16 базовых кафедр.

    Путин регулярно посещает «Корабелку», которая остается единственным вузом в России, готовящим специалистов по всем направлениям судостроения. Предыдущий визит президента в университет состоялся в январе прошлого года.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в рамках празднования Дня ВМФ в Петербурге президент России посетит знаменитую «Корабелку» и ознакомится с инновационными проектами молодежного конструкторского бюро, включая разработку электросудна «Мойка 2.0».

    Напомним, в воскресенье Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине. Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.

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    28 июля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа

    Песков: Путин и Трамп должны закрепить урегулирование по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по украинскому вопросу должны завершить уже согласованные экспертами решения, а не обсуждать детали с нуля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы урегулирования ситуации на Украине должны быть максимально проработаны на экспертном уровне, прежде чем ими займутся лидеры России и США, передает ТАСС.

    Он отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по этому вопросу должна стать итогом глубокой подготовки: «Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу – сложную, черновую – президентам абсолютно нелогично», – пояснил он.

    Песков добавил, что подготовка параметров для урегулирования должна идти заранее, чтобы позже их можно было только закрепить на высшем уровне. Представитель Кремля подчеркнул, что работа президентов должна завершать процесс, а не начинать его.

    Ранее Кремль опроверг подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции.

    Дмитрий Песков заявил, что подготовки ко встрече президентов России и США в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

    Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о планах организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле.

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    27 июля 2025, 13:20 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Путина в «Корабелку»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках празднования Дня ВМФ в Петербурге президент России посетит знаменитую «Корабелку» и ознакомится с инновационными проектами молодежного конструкторского бюро, включая разработку электросудна «Мойка 2.0», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин в День ВМФ посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, известный как «Корабелка», передает ТАСС. В ходе визита главе государства представят разработки молодежного конструкторского бюро вуза, которое занимается созданием новых технологий для судостроения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «Фактически студенты работают над созданием новых установок, новых технологий, которые в судостроении используются».

    Песков заявил, что президенту продемонстрируют работу молодежного конструкторского бюро, где студенты и молодые специалисты разрабатывают современные электросуда совместно с инженерами верфи «Эмпириум». Среди их последних проектов – судно «Мойка 2.0» для рек и каналов Петербурга.

    Ожидается, что Владимира Путина будут сопровождать министр образования Валерий Фальков, губернатор Петербурга Александр Беглов, а также помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, который курирует университет. В программе визита также запланировано посещение спортивного объекта и общение с коллективом вуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Адмиралтействе Петербурга. Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в День ВМФ. Глава государства заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм».

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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