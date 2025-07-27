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AP сообщило о нападении на католическую церковь в ДР Конго
На северо-востоке Демократической Республики Конго при нападении повстанцев на католическую церковь в провинции Итури погибли более 20 человек, а несколько домов и магазинов были сожжены, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, нападение совершили члены группировки «Альянс реки Конго» на северо-востоке Демократической Республики Конго, передает РИА «Новости». Жертвами атаки стали более двадцати человек: часть погибших была застрелена внутри и снаружи католической церкви, а также обнаружены обгоревшие тела.
Нападавшие подожгли несколько жилых домов и магазинов, что привело к дополнительным жертвам. Глава местного гражданского общества Диедонне Дурантабо заявил агентству, что «более 21 человека были застрелены внутри и снаружи, и мы также обнаружили по меньшей мере три обугленных тела».
Лейтенант Джулес Тгонго, представитель армии провинции Итури, подтвердил гибель десяти человек и сообщил, что во время нападения использовались мачете. По его словам, также были сожжены торговые точки возле церкви.
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