Суд утвердил приговор генералу Попову по делу о хищениях

Tекст: Валерия Городецкая

Второй западный окружной военный суд отклонил апелляционные жалобы осужденного и его защитника, окончательно утвердив решение Тамбовского гарнизонного военного суда, передает РИА «Новости». Теперь Попов должен провести пять лет в колонии и лишается воинского звания.

Судебное заседание по апелляции велось коллегией из трех судей. В нем участвовали сам Иван Попов и второй фигурант по делу Сергей Моисеев, оба находящиеся в СИЗО Тамбовской области, по видеосвязи.

Вначале заседание было открытым, но затем суд перешел к закрытому режиму по ходатайству военного прокурора. Судья публично огласил, что апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения: «Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича... оставить без удовлетворения».

В апреле суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей с лишением воинского звания.