Глава Минцифры исключил передачу поисковиками запросов пользователей МВД

Tекст: Валерия Городецкая

«Очень много дискуссий по поводу того, что поисковые системы будут отдавать запросы в правоохранительные органы. Это не предусмотрено. Мы можем с уверенностью сказать, что поисковые системы обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют», – подчеркнул Шадаев, передает ТАСС.

По словам министра, доступ к информации может быть предоставлен только в рамках возбужденного уголовного дела и при наличии конкретных оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Шадаев отметил, что законодательная инициатива позволит сбалансировать ситуацию, ограничив распространение экстремистских материалов, при этом не вводя блокировку крупных западных платформ. Он подчеркнул, что обычные пользователи не пострадают от реализации инициативы.

Напомним, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроекты о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.