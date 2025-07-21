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КМЗ вошел в ОСК для создания двигателей для танкеров
Кингисеппский машиностроительный завод официально стал частью Объединенной судостроительной корпорации с задачей разработать и производить двигатели для судов крупного тоннажа.
Военно-промышленный холдинг КМЗ официально стал частью Объединенной судостроительной корпорации, передает РИА «Новости». Учредителем КМЗ стало ООО «Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты», входящее в структуру ОСК.
Основной задачей интеграции КМЗ в ОСК названа разработка и производство двигателей мощностью 10 Мвт для крупнотоннажного флота, включая океанские танкеры, газовозы и балкеры. Управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко пояснил: «Первичной задачей мы определили разработку и изготовление двигателя в 10 Мвт мощности. Надеемся, что следующим шагом будет выход на большие мощности».
По его словам, разработка малооборотных двигателей обеспечит строительство мирового класса судов и позволит добиться технологической независимости судостроения. Даниленко подчеркнул: «Впервые за долгие годы у России будет возможность иметь собственные моторы большой мощности с мировыми показателями эффективности и экономичности».
Руководство холдинга сохранит свой состав, поскольку цель интеграции – привлечение специалистов и разработчиков. Даниленко также отметил важность эффективного управленческого подхода для ускоренного решения задач в условиях импортозамещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, патрульный катер РПК-640 прошел первые испытания и готов к серийному производству на Кингисеппском машиностроительном заводе по контракту для МЧС. Концерн «Калашников» ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода. Министерство обороны должно получить первые морские дроны от Кингисеппского машиностроительного завода до конца года.