Овечкин рассказал об открытии в Москве музея в честь своего рекорда в НХЛ

Tекст: Ирма Каплан

«Да, музей будет в академии, будет очень много экспонатов и моих, и других ребят, которые играют в НХЛ. И мне подарили несколько маек ребята из КХЛ, которые выиграли Кубок Гагарина. Опять же, это все делается для болельщиков, для людей, чтобы видели, как это все творилось», – рассказал чемпион «Газете.Ru».

По словам Овечкина, музей пополнят трофеи, которые будут рассказывать, что помогло ему побить «вечный» снайперский рекорд НХЛ.

«Мы попытаемся привезти все. Есть какие-то идеи, но сейчас не буду говорить. Мой свитер, в котором я забил рекорд, уже забрали в зал хоккейной славы в Торонто, но только один из свитеров. Я не знал, когда именно забью рекордный гол, и менял свитеры между раскаткой, первым, вторым и третьим периодом», – поделился хоккеист.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» стал лауреатом премии ESPY Awards – 2025, забросив 44 шайбы за сезон и обновив исторический рекорд НХЛ.

Хоккеист Александр Овечкин рассказал, что пока не рассматривает возможность подписания нового соглашения с клубом НХЛ «Вашингтон».