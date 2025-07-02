Актер Алексей Новицкий умер на 76-м году жизни в Москве

Умер актер Алексей Новицкий, прославившийся ролями в театре «Сфера»

Tекст: Денис Тельманов

О смерти советского и российского актера Алексея Новицкого сообщили в пресс-службе Московского драматического театра «Сфера», передает РИА «Новости».

По информации театра, артист умер первого июля на 76-м году жизни. Новицкого хорошо знали по ролям Бруно Кречмара в постановке «Смех во мраке», Тригорина в спектакле «Без названия» по Чехову, Берендея в «Весенней сказке» Островского.

В театре напомнили, что он также выступал в других постановках Екатерины Еланской, среди которых «Комедии», «Моль», «Театральный роман».

Церемония прощания с артистом назначена на четверг в 12:00 в крематории Хованского кладбища. Алексей Новицкий родился в 1949 году, в 1976 году окончил Театральный институт имени Щукина.

Сначала служил в Краснодарском театре музыкальной комедии и Первом Московском областном театре, затем был актером Московского Литературно-драматического театра ВТО и с начала 1980-х выходил на сцену театра «Сфера».

Кроме игры в театре, Новицкий также снялся в эпизоде сериала «Каменская».

Как писала газета ВЗГЛЯД, советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев умер на 78-м году жизни, его тело обнаружили в квартире на Бакунинской улице в Москве.

Народный артист России Михаил Янко ушел из жизни на 75-м году жизни, о его смерти сообщили в правительстве Липецкой области. Актер Константин Шелестун, известный по ролям в популярных телесериалах и работе в НДТ Петербурга, скончался на 51-м году жизни.