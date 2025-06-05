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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Константин Шелестун
Актер Константин Шелестун, сыгравший в телесериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и долгие годы работавший в НДТ Петербурга, скончался на 51-м году жизни, сообщили в театре.
В Небольшом драматическом театре сообщили, что российский актер Константин Шелестун, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», скончался в возрасте 50 лет, сообщается на сайте НДТ.
Шелестун окончил Петербургскую Государственную академию театрального искусства и вскоре стал участником труппы НДТ, где служил до конца жизни. Помимо работы в театре, он сыграл во многих популярных телевизионных проектах: «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и других.
Многие годы Шелестун занимался педагогической деятельностью в мастерской Льва Эренбурга в РГИСИ, выпустив несколько поколений молодых актеров. Коллеги и ученики выражают глубокие соболезнования его родным и близким.