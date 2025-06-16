России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Советский актер Вячеслав Богачев найден мертвым в квартире в Москве
Советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев умер на 78-м году жизни, его тело обнаружили в квартире на Бакунинской улице в Москве.
Тело советского и российского актера и сценариста Вячеслава Богачева было найдено накануне в квартире на Бакунинской улице в Москве, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Сообщается, что Вячеслав Богачев в последние годы тяжело болел.
Вячеслав Богачев родился в 1948 году, окончил Школу-студию МХАТ под руководством Виктора Монюкова, снимался в фильмах и сериалах, среди которых «Пир во время чумы», «Васса», «Живая мишень», «В круге первом», «Темные аллеи», «Я тебя помню», «Романовы: Венценосная семья».