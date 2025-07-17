Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
В России проверили четыре миллиона биометрических данных мигрантов
Свыше четырех миллионов биометрических данных иностранцев оперативно проверены в рамках эксперимента с новыми правилами въезда и выезда мигрантов, стартовавшего в московских аэропортах и в Оренбургской области.
Российские службы с 1 декабря 2024 года проводят эксперимент по проверке биометрических данных иностранцев в московских аэропортах и Оренбургской области, передает ТАСС.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул: «С момента начала этой работы собрано и проверено в режиме реального времени более четырех миллионов биометрических данных иностранцев».
Дополнительно для удобства безвизового въезда в Россию мигранты смогут заранее сдавать биометрические данные через специальное приложение. В этом приложении также можно будет указать информацию о цели визита в страну.