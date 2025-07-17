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Варшава потребовала от Киева изменить учебники истории из-за Волынской резни
Польша потребовала от Украины срочно пересмотреть школьные учебники, где описываются события на Волыни с 1943 по 1947 год, сообщила глава министерства национального образования Польши Барбара Новацкая.
Письмо с соответствующим требованием Новацкая направила украинскому коллеге Оксену Лисовому, передает РИА «Новости» со ссылкой на РАР.
Новацкая подчеркнула обеспокоенность Варшавы трактовкой Волынских событий 1943-1947 годов в учебниках истории для украинских школ. Министр отметила, что особенно сложным периодом для польско-украинских отношений стали годы Второй мировой войны и массовые преступления против польского населения, совершенные Украинской повстанческой армией* (УПА*, запрещена в России) и местным населением. Она сослалась на конкретный фрагмент учебника для 10 класса, изданного в 2023 году, где ответственность за массовые убийства также связывается с действиями польской Армии Крайовой.
Министр призвала принять немедленные меры, включая пересмотр уже существующих учебников и разработку новых, которые отражали бы современное состояние польско-украинских отношений. Она также предложила изменить правила работы двусторонней экспертной комиссии, чтобы обе стороны могли предлагать учебники для совместной экспертизы. Она напомнила, что на заседании комиссии в Ужгороде 24 января обсуждалась возможность создания совместного учебника истории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский якобы не был осведомлен о Волынской резне до их личного общения. Российский МИД выразил сомнения в искренности и образованности президента Украины после этих заявлений.
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина до сих пор не выполнила ряд требований Варшавы, включая вопрос перезахоронения жертв Волынской резни. Украина выразила недовольство решением Польши ввести день памяти жертв Волынской резни. Эксперты считают, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ