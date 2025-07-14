Комитет Госдумы одобрил повышение госпошлин и введение новых

Депутаты Госдумы поддержали законопроект о новых пошлинах для мигрантов и водителей

Tекст: Денис Тельманов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о введении новых и повышении действующих госпошлин, передает ТАСС. Документ касается юридически значимых действий, связанных с миграционным учетом, регистрацией транспортных средств, допуском водителей к дорожному движению и оборотом оружия.

В сопроводительных материалах указано, что повышение госпошлин объясняется необходимостью учитывать инфляцию и изменяющиеся экономические условия. Ожидается, что это позволит компенсировать расходы государства на предоставление услуг, а также оптимизировать административные процессы и финансировать развитие цифровых сервисов.

Для усиления контроля за пребыванием иностранных граждан предлагается ввести сбор за постановку на учет по месту пребывания и увеличить пошлину за регистрацию по месту жительства. Нововведения уравняют условия для мигрантов, получающих патенты и разрешения на работу.

Планируется установить госпошлину за предоставление выписок из госреестра транспортных средств в размере 50 рублей за запрос, чтобы снизить нагрузку на IT-инфраструктуру МВД и ограничить неограниченный доступ к данным.

Размеры пошлин за получение водительских удостоверений составят от 3 до 6 тыс. руб., что, по оценке правительства, не повлияет на доступность этой услуги. Также вводится госпошлина за формирование диагностической карты технического осмотра и за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошкол требованиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума планирует рассмотреть законопроект о введении дополнительных государственных пошлин для мигрантов. Льготный порядок оформления нотариальных сделок начнет действовать после официального опубликования закона. Российское руководство дало добро на повышение государственных пошлин для автомобилистов, включая выдачу водительских удостоверений, госномеров и регистрацию транспортных средств.

