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Госдума сократила на 50% пошлину при дарении недвижимости близким
Льготный порядок оформления нотариальных сделок начнет действовать после официального опубликования принятого закона.
Государственная дума приняла закон, снижающий государственную пошлину за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между близкими родственниками на 50%, передает ТАСС.
Закон приняли сразу во втором и третьем чтениях, инициаторами выступили депутат Сардана Авксентьева и Государственное собрание Башкортостана.
Поправки дополнили ст. 333.38 Налогового кодекса России, предусматривая льготу для супругов, родителей, детей, включая усыновителей и усыновленных, бабушек, дедушек, внуков, а также полнородных и неполнородных братьев и сестер.
Авторы документа отметили: «При оформлении сделок дарения недвижимости между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками стороны зачастую испытывают финансовые трудности, препятствующие оплате нотариальных услуг, и нуждаются в государственной поддержке».
С января 2025 года нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между гражданами стало обязательным для всех, вне зависимости от степени родства.
Дополнительно закон освобождает родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от госпошлины при обращении в суд по вопросам дееспособности и распоряжения доходами несовершеннолетних.
Новые нормы вступят в силу после официального опубликования.
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