Госдума сократила на 50% пошлину при дарении недвижимости близким

Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз азербайджанских молочных продуктов

Tекст: Евгения Караваева

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России всей молочной продукции, произведенной азербайджанскими компаниями ООО «ALLBUY» и ООО «MILK PRODUCTS», передает «Комсомольская правда». Запрет вступит в силу 11 июля и распространяется на все виды молочных товаров этих фирм.

Ведомство объяснило решение тем, что Азербайджан отказал Россельхознадзору в проведении инспекции на предприятиях и не проявил интереса к дальнейшим поставкам в Россию. Ранее российская служба направила азербайджанским компетентным органам информацию о готовности провести проверку для контроля за соблюдением законодательства ЕАЭС и устранения ранее выявленных нарушений.

В сообщении отмечается, что представители азербайджанских компаний уведомили, что не заинтересованы в дальнейших поставках своей продукции на российский рынок, что и послужило основанием для введения ограничений.

Ранее Россельхознадзор заявил о росте фитосанитарных нарушений в продукции из Турции. А на границе Казахстана и России у КПП «Сырым» возле Оренбургской области инспекторы обнаружили фуру с крупной партией яиц, у которой отсутствовали обязательные ветеринарные документы,