ГД увеличила пособие беременным студенткам до прожиточного минимума

Tекст: Евгения Караваева

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток, передает ТАСС.

Новый порядок устанавливает для обучающихся очно в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях выплату на уровне регионального прожиточного минимума.

Сообщается, что полномочия по назначению и выплате пособий передаются Социальному фонду России. Выплаты будут осуществляться из средств федерального бюджета.

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, повысив социальную поддержку беременных студенток по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Орловской области беременным школьницам назначили единовременную выплату в 100 тыс. рублей. А в Общественной палате призвали прекратить практику денежных выплат беременным школьницам, считая это неэффективной мерой.