Экс-главу завода в Муроме обвинили в сокрытии налогов на 2 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

По данным следствия, с 2011 по 2022 год руководитель не исполнял налоговые обязательства, что привело к образованию крупной недоимки и принудительным мерам со стороны налоговой службы, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Чтобы избежать взысканий, обвиняемый оформлял контракты на производство продукции от других подконтрольных фирм, хотя производственные процессы фактически осуществлялись на предприятии-должнике. Прибыль от этих сделок он использовал по своему усмотрению, не направляя ее на погашение задолженности.

В результате этих действий недополученные налоги составили более 2 млрд рублей, а упущенная выгода предприятия превысила 1 млрд рублей.

Объем уголовного дела составил 94 тома. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В качестве меры по возмещению ущерба на недвижимость обвиняемого и его родственников наложен арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля полицейские выявили схему продажи хозяйственных перчаток медицинским учреждениям вместо хирургических. По данной схеме преступники получили доход более 1,2 млрд рублей.