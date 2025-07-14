  • Новость часаРоссийские военные освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР
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    «Борец с лукашизмом» стал предметом презрения и насмешек
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» из-за России
    Рар оценил противоречивые заявления властей Германии о ракетах Taurus для Украины
    Умер Александр Митта
    Стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты
    Убийцами полковника СБУ в Киеве оказались граждане Азербайджана
    ЕС пригрозил США пошлинами на 21 млрд евро
    Госдума предложила рассмотреть введение новых госпошлин для мигрантов
    Контактировавшим с ВСУ украинцам закрыли въезд в Россию на 50 лет
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    15 комментариев
    14 июля 2025, 11:43 • Новости дня

    Экс-главу завода в Муроме обвинили в сокрытии налогов на 2 млрд рублей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Завершено расследование дела о махинациях с налогами на машиностроительном предприятии в Муроме, ущерб составил более 3 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По данным следствия, с 2011 по 2022 год руководитель не исполнял налоговые обязательства, что привело к образованию крупной недоимки и принудительным мерам со стороны налоговой службы, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Чтобы избежать взысканий, обвиняемый оформлял контракты на производство продукции от других подконтрольных фирм, хотя производственные процессы фактически осуществлялись на предприятии-должнике. Прибыль от этих сделок он использовал по своему усмотрению, не направляя ее на погашение задолженности.

    В результате этих действий недополученные налоги составили более 2 млрд рублей, а упущенная выгода предприятия превысила 1 млрд рублей.

    Объем уголовного дела составил 94 тома. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

    В качестве меры по возмещению ущерба на недвижимость обвиняемого и его родственников наложен арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля полицейские выявили схему продажи хозяйственных перчаток медицинским учреждениям вместо хирургических. По данной схеме преступники получили доход более 1,2 млрд рублей.

    13 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин рассказал, что отказался лично общаться с делегацией из США в Петербурге после грубого поведения одного из американцев по отношению к российскому пограничнику.

    Владимир Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» вспомнил инцидент, произошедший во время его работы в мэрии Петербурга, сообщает Telegram-канал Зарубина. Президент рассказал, что во время визита американской делегации один из ее представителей проявил грубость по отношению к российскому пограничнику. По словам Путина, он посчитал такое поведение абсолютно неприемлемым, так как человек в погонах, выполняя служебные обязанности, представляет государство.

    Путин подчеркнул: «Относиться так к нему – это значит относиться с пренебрежением к нашему государству». Президент отметил, что российская сторона в целом приняла делегацию по протоколу, но лично он с американцами общаться не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении страной суверенитета и способности защищать свои интересы.

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    13 июля 2025, 19:34 • Новости дня
    Молдавские военные погибли на Украине после удара ВС России

    Tекст: Ольга Иванова

    Четверо солдат и офицеров армии Молдавии погибли в Херсонской области в результате удара по полигону, где шла их подготовка.

    Военные из Молдавии, отправленные на Украину по договоренности между президентом Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня после удара Вооруженных сил России по полигону Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на молдавский Telegram-канал Молдовsky.

    В сообщении канала отмечается: «По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдавии четверо погибли и еще двое ранены». Родственникам погибших уже выплатили значительные суммы денег и оформили соглашения о неразглашении.

    Также в публикации говорится, что соглашения о неразглашении подписывались под угрозой осложнений в жизни в случае отказа. Информатор канала заявил, что молдавские военные были направлены в соседнюю страну по личной договоренности между Санду и Зеленским и что подобные отправки не происходят впервые, однако этот раз закончился трагедией.

    По данным Telegram-канала, первоначальная договоренность предусматривала размещение молдавских военных только в западной части Украины, но на практике это условие не соблюдалось, и военные оказались в Херсонской области.

    Херсонская область стала регионом России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает это решение и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится примерно 75% региона, а часть на правобережье Днепра удерживается украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. В 2025 году на линии боевого соприкосновения количество иностранных бойцов в составе ВСУ сократилось из-за больших потерь и нехватки желающих.

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    13 июля 2025, 17:34 • Видео
    Зеленский: хитрость или необразованность?

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

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    13 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Украинская спецслужба объявила об уничтожении мужчины и женщины, подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

    По данным ведомства, речь идет о мужчине и женщине, которые, по версии СБУ, действовали по приказу куратора и наблюдали за сотрудником спецслужбы, чтобы установить его распорядок и маршруты, передает РБК.

    Украинские силовики заявили, что перед преступниками поставили задачу устранить полковника, после чего они собирались скрыться.

    При задержании подозреваемые оказали сопротивление и были уничтожены.

    Напомним, Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева. Открыто дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя. По информации бывших украинских военных и The New York Times, Воронич был связан с операциями против России, в том числе операцией ВСУ в Курской области и убийством Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

    СБУ называет ликвидированных агентами российских спецслужб, работавшими по заданию ФСБ. Украинские СМИ уточняют, что правоохранители разыскивали женщину по имени Нармин Гулиева (1991 года рождения) и ее сообщника.

    Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди местных спецслужб.

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    13 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле

    Политолог Скачко: Киев убежден, что может «пересидеть» президентство Трампа

    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Киеве уверены, что конфликт с Россией будет долгим, а Европа нарастит ВПК для помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в украинском МИД заявили, что стамбульский формат диалога с Москвой «практически исчерпан».

    «Слова представителя МИД Украины Сергея Кислицы показывают уверенность Киева в том, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долгое время, и что Запад, в первую очередь европейские страны, дадут все необходимое для этого», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК», –  продолжил аналитик.

    «Владимир Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановление ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера», – указал политолог.

    «Все это вкупе заставило Кислицу так уверенно говорить о неактуальности стамбульского формата. Кроме того, это еще и призыв главы внешнеполитического ведомства к украинцам, которые боятся мобилизации, самим идти в ТЦК. Дипломат будто говорит: «Видите, Запад с нами, бояться нечего». Плюс, это приглашение «партии войны» ЕС и США к еще большей сплоченности», – пояснил Скачко.

    Накануне замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было», сообщает РИА «Новости».

    При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Дипломат отметил, что Россия уже выразила готовность к встрече.

    Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

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    14 июля 2025, 11:09 • Новости дня
    Мигранты заблокировали военный грузовик на парковке в Подмосковье
    Мигранты заблокировали военный грузовик на парковке в Подмосковье
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт между иностранными рабочими и военным водителем произошел на оживленной парковке в Московской области, группа мигрантов заблокировала выезд военному грузовику.

    Мигранты закрыли проезд военному грузовику, перевозившему оборудование для военных нужд, пишет «Царьград».

    Водитель грузовика снял произошедшее на видео и рассказал, что рабочие перекрыли выезд, настойчиво указывая, где ему можно парковаться, несмотря на принадлежность машины военным.

    По его словам, за рулем нескольких фур находились мигранты из Таджикистана и Узбекистана. Водитель также отметил, что не увидел на парковке ни одного русского мужчины, и высказал недовольство тем, что иностранцы «борзеют», пока русские воюют.

    В начале июля мигранты устроили пляски и стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге.

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    14 июля 2025, 08:14 • Новости дня
    ФСБ задержала планировавшую убийство российского офицера агентку СБУ
    ФСБ задержала планировавшую убийство российского офицера агентку СБУ
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданка России и Украины в Крыму намеревалась взорвать автомобиль офицера Министерства обороны России, ее задержали в Крыму, подозреваемой 24 года, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Теракт готовили в Службе безопасности Украины (СБУ), планировалось подорвать одного из старших офицеров Минобороны, указали в ФСБ, передает ТАСС.

    Теракт планировался на территории Крыма, подозреваемая накануне Дня Победы в мае должна была взорвать личный автомобиль с помощью переданной ей бомбы.

    Выявлены сотрудники СБУ, которые вербовали и готовили террористку. Подозреваемую также задержали, возбуждены уголовные дела по статьям «Теракт» и «Госизмена».

    Ранее в Брянской области задержали двух местных жителей, они пытались устроить теракты с помощью FPV-дронов и самодельных бомб на объектах Минобороны.

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    13 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска улучшили позиции на нескольких направлениях и освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике за последние сутки.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку ДНР. Подразделения нанесли потери силам ВСУ, составившие более 450 человек, и уничтожили технику в ДНР и Днепропетровской области. «Восток» продвинулся вглубь обороны противника, освободил поселок Карла Маркса и ликвидировал более 205 украинских военных, сообщает Минобороны России.

    Группировка «Днепр» уничтожила более 60 бойцов ВСУ и технику в Запорожской области. Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся потери силам противника в Сумской области, где ВСУ лишились более 150 человек и техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в районах Купянска и других населенных пунктов, уничтожив до 220 украинских военных и ликвидировав склады боеприпасов. Южная группировка заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, уничтожив свыше 135 военных противника, склады и технику.

    Авиация и артиллерия России за сутки поразили 136 объектов ВСУ, включая предприятие ВПК, склады и центр подготовки операторов беспилотников. Было уничтожено две пусковые установки и РЛС Patriot США.

    С начала спецоперации ВС России уничтожили 663 самолета, 283 вертолета, более 69 тыс. беспилотников, свыше 24 тыс. танков и десятки тысяч другой военной техники противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России. Группировка «Днепр» за неделю уничтожила до 500 военных ВСУ.

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    13 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай, Индия, Бразилия пострадают, если не прекратят «помогать» России, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», – заявил сенатор, подчеркнув, что эти страны должны будут выбрать между сотрудничеством с Москвой и доступом к американской экономике.

    Он также заявил, что вскоре произойдет «поворотный момент» в конфликте на Украине, который будет связан с ожидаемыми поставками новых западных вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    Кроме того, сенатор отметил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предоставлены новые полномочия для введения санкций и пошлин, которые ранее были недоступны. Возможные меры Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) охарактеризовал как «кувалду, которая появится у Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля. Трамп также подчеркнул, что окончательное решение по новым антироссийским ограничениям будет принимать он лично. Конгресс США планирует принять жесткий законопроект о санкциях, предусматривающий вторичные рестрикции и пошлины 500% на импорт товаров от торговых партнеров Москвы.

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    14 июля 2025, 00:52 • Новости дня
    Писториус объявил об отказе Германии передать Украине ракеты Taurus
    Писториус объявил об отказе Германии передать Украине ракеты Taurus
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии отвергли «последнюю просьбу» Киева о поставке ракет большой дальности Taurus, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Он заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на ... новый запрос Киева», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Financial Times, которой Писториус дал интервью.

    Писториус заявил, что в распоряжении Германии осталось только шесть комплексов Patriot. Писториус сообщил, что в ближайшее время встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, где стороны обсудят вопросы безопасности Европы и продажу Берлину двух систем Patriot, предназначенных для Украины.

    Министр подчеркнул, что будет рассмотрена и «дорожная карта» по обеспечению безопасности Европы силами США. Он добавил, что Германия готовит план закупок военного оборудования до 2030-х годов, в который войдут танки, подводные лодки, беспилотники и истребители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ракеты Taurus не могут применяться без космической разведки, которой у Украины нет, и слова Мерца о передаче высокоточного оружия являются маскировкой потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

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    14 июля 2025, 07:55 • Новости дня
    Контактировавшим с ВСУ украинцам закрыли въезд в Россию на 50 лет
    Контактировавшим с ВСУ украинцам закрыли въезд в Россию на 50 лет
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинским гражданам, которых ранее не допустили на российскую территорию, закрывают въезд в страну на 50 лет, такое решение приняла Погранслужба, следует из судебных материалов.

    Украинцев, как правило, не допускают в Россию из-за найденных в их гаджетах связах с ВСУ, поддержку киевского режима, связи со спецслужбами, отрицательное отношение к РФ и СВО, передает ТАСС со ссылкой на документы.

    После проверок им сообщают о недопуске в страну и отправляют туда, откуда они прибыли в Шереметьево. Затем следует решение о запрете въезда в Россию. Сроки запрета составляют от 20 до 50 лет.

    В одном случае украинская гражданка не прошла пограничный контроль из-за обнаруженных у нее положительных реакций на публикации ВСУ и заинтересованность в контенте проукраинской направленности. Ей запретили въезд в Россию на 50 лет, до 12 июля 2074 года.

    В другом примере украинец не прошел погранконтроль из-за поддержки украинской армии. Также он отрицательно отнесся к проведению СВО и российскому руководству. В его телефоне зафиксировали контакты сотрудников спецслужб и правоохранительных органов киевского режима. Ему запретили въезд в Россию до 2044 года.

    В апреле сообщалось, что пограничники в Шереметьево дважды отказали украинскому гражданину во въезде из-за контактов с украинскими военными в телефоне. У него был вид на жительство и семья в России.

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    14 июля 2025, 10:43 • Новости дня
    Украинские СМИ: Убийцами полковника СБУ в Киеве оказались граждане Азербайджана
    Украинские СМИ: Убийцами полковника СБУ в Киеве оказались граждане Азербайджана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    В убийстве полковника СБУ Ивана Воронича, найденного с пятью огнестрельными ранениями в Киеве, подозревают двух граждан Азербайджана, ликвидированных позже в пригороде столицы.

    Имена подозреваемых в убийстве Воронича были опубликованы украинским журналистом Юрием Бутусовым, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинское издание «Страна».

    По его данным, к преступлению причастны Хагани Гулализада и Нармин Гулиева, являющиеся гражданами Азербайджана. Гулиева въехала на Украину через границу с Молдавией 15 мая, а Гулализада находился на территории страны нелегально, несмотря на запрет на въезд до 2030 года.

    Журналист заявил, что оба подозреваемых якобы «связаны с российскими криминальными кругами». По данным СБУ, исполнители преступления были ликвидированы в пригороде Киева, расследование продолжается.

    Ранее СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича. Полковник Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева, по этому факту возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя.

    Воронич, по сведениям бывших украинских военных и The New York Times, имел отношение к операциям против России, включая операцию ВСУ в Курской области и убийство Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

    Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди спецслужб.

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    14 июля 2025, 03:28 • Новости дня
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, при этом расходы возьмет на себя Евросоюз, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.

    Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».

    Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

    На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.

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    13 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин рассказал, как писал Мюнхенскую речь
    Путин рассказал, как писал Мюнхенскую речь
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поделился подробностями создания знаменитой Мюнхенской речи и обозначил основной посыл своего выступления.

    Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, как именно он готовил свою Мюнхенскую речь, передает РИА «Новости». По его словам, он написал речь по пути в Мюнхен, полностью переписав предварительный вариант, подготовленный коллегами. «Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что целью выступления не было перейти к конфронтации с Западом. Он отметил, что хотел донести озабоченности России и призвал западных партнеров скорректировать свое отношение к Москве. Путин подчеркнул, что России в девяностых годах обещали не расширять НАТО на восток, однако эти обещания не были выполнены, а западные страны «делали вид, что ничего подобного не было».

    Путин также пояснил, что суть его позиции заключается в необходимости сохранять независимость и суверенитет России. Он добавил, что Москва пыталась наладить отношения с Западом и выработать единые правила, чтобы избежать нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении суверенитета и способности защищать свои интересы.

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    14 июля 2025, 09:36 • Новости дня
    Умер режиссер Александр Митта

    Народный артист России Александр Митта скончался на 93-м году жизни

    Умер режиссер Александр Митта
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кинорежиссер и народный артист России Александр Митта скончался на 93-м году жизни, сообщил его сын Евгений Митта.

    Народный артист России, известный кинорежиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни, передает ТАСС.

    О смерти режиссера сообщил его сын. «Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», – говорится в сообщении Евгения Митты.

    Александр Митта родился в Москве в 1933 году. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа и начал творческий путь с экранизации пьесы «Друг мой, Колька».

    Среди наиболее известных работ Митты фильмы «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», а также телесериал «Граница. Таежный роман». Митта был удостоен почетного звания народного артиста России.

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    14 июля 2025, 04:10 • Новости дня
    Российские звезды НХЛ с разгромным счетом обыграли команду КХЛ
    Российские звезды НХЛ с разгромным счетом обыграли команду КХЛ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве прошел «Матч года 2025. Все звезды хоккея», в котором российские звезды НХЛ одержали победу над звездами КХЛ с разгромным счетом, сообщают СМИ.

    На льду «ЦСКА-Арены» «Команда Запада» одержала победу над «Командой Востока» со счетом 15:3, пишет «Чемпионат».

    За команду НХЛ шайбы забросили Василий Подколзин (хет-трик), Максим Цыплаков и Кирилл Марченко (дубли), Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков, Артемий Панарин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Евгений Малкин и Андрей Кузьменко. Команда КХЛ смогла ответить голами Ильи Ковальчука, Виталия Кравцова и Николая Голдобина, передает RT.

    Напомним, в 2024 году, когда «Матч года» прошел впервые, команды сыграли вничью со счетом 8:8.


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