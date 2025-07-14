Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.0 комментариев
Экс-главу завода в Муроме обвинили в сокрытии налогов на 2 млрд рублей
Завершено расследование дела о махинациях с налогами на машиностроительном предприятии в Муроме, ущерб составил более 3 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, с 2011 по 2022 год руководитель не исполнял налоговые обязательства, что привело к образованию крупной недоимки и принудительным мерам со стороны налоговой службы, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Чтобы избежать взысканий, обвиняемый оформлял контракты на производство продукции от других подконтрольных фирм, хотя производственные процессы фактически осуществлялись на предприятии-должнике. Прибыль от этих сделок он использовал по своему усмотрению, не направляя ее на погашение задолженности.
В результате этих действий недополученные налоги составили более 2 млрд рублей, а упущенная выгода предприятия превысила 1 млрд рублей.
Объем уголовного дела составил 94 тома. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В качестве меры по возмещению ущерба на недвижимость обвиняемого и его родственников наложен арест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля полицейские выявили схему продажи хозяйственных перчаток медицинским учреждениям вместо хирургических. По данной схеме преступники получили доход более 1,2 млрд рублей.